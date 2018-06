Συντριβή αεροσκάφους σε κεντρική περιοχή του Μουμπάι με 5 νεκρούς

Ένα ναυλωμένο αεροσκάφος κατέρρευσε σε εργοταξιακό χώρο στην περιοχή Γκατκοπάρ του Μουμπάι γύρω στις 13:30 σήμερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός περαστικού.

Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα ασθενοφόρα έσπευσαν άμεσα στο σημείο της συντριβής, η οποία έλαβε χώρα κοντά στο νοσοκομείο Sarvodaya. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Rajawadi, το οποίο ανακοίνωσε ότι τα δύο άτομα ήρθαν με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο Πράπτι Πέντνεκαρ, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε: «Υπάρχει πολύς καπνός και δεν υπάρχει σαφήνεια πόσοι άνθρωποι είναι μέσα. Ο περαστικός που πέθανε όταν το αεροπλάνο συνετρίβη έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο».

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος ανήκει στην κυβέρνηση της πολιτείας Ούτερ Πραντές.

