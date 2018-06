Τα stress tests των αμερικανικών τραπεζών

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Όπως θυμόμαστε από τη χρηματοοικονομική κρίση του 2008, με την κατάρρευση της Lehman Brothers, με τη στεγαστική κρίση των ΗΠΑ και με τα τοξικά δομημένα ομόλογα που βρέθηκαν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα κινήθηκε ταχύτατα και βγήκε πρώτο από την κρίση.



Σε αυτά τα πλαίσια η Fed διεξάγει ελέγχους και παρακολουθεί τη συμμόρφωση στις οδηγίες της από τους τραπεζικούς οίκους. Έτσι, προ ημερών, η Fed έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των τραπεζικών stress tests που πραγματοποίησε σε 35 κομβικές τράπεζες των ΗΠΑ. Το σενάριο των γνωστών και ως Dodd-Frank Stress Tests, περιλάμβανε μια πτώση των μετοχικών αξιών της τάξεως του 65% μέσα στους πρώτους μήνες του 2019 και μια διαρκή μεταβλητότητα των αγορών που δεν επέτρεπε την ασφαλή λήψη θέσεων αντιστάθμισης του κινδύνου. Περιλάμβαναν στις υποθέσεις τους την απογείωση του δείκτη μεταβλητότητας και «φόβου», του γνωστού VIX σε τιμές υψηλότερες των 60 μονάδων μέσα στο 2018. Επιπλέον, τα εμπορικά ακίνητα θα έβλεπαν τις τιμές τους να υποχωρούν κατά 40% και τα οικιστικά συγκροτήματα κατά 30%, μέσα στο 2019. Το σενάριο περιείχε και αύξηση της ανεργίας κατά 6% και μια ραγδαία αύξηση των επιτοκίων των αμερικανικών ομολόγων.

Και οι 35 τράπεζες του δείγματος ξεπέρασαν τα stress tests, παρότι οι συγκεντρωτικές ζημιές με βάση το σενάριο έφταναν τα $578 δισ. Με δεδομένο πως μετά τη χρηματοοικονομική κρίση οι αμερικανικές τράπεζες ενισχύθηκαν κεφαλαιακά κατά $800 δισ., όλοι οι δείκτες των Dodd-Frank Stress Tests καλύφθηκαν επαρκώς. Μάλιστα το περίφημο «equity tier 1 capital ratio» υποχώρησε από το 12,3% στο επίσης ασφαλές 7,9%. Οι υποθέσεις των stress tests ήταν ασφαλώς υπερβολικές καθώς τέτοιες υποχωρήσεις των μετοχικών τιμών, τέτοια αύξηση των ποσοστών ανεργίας και αύξησης των επιτοκίων, αντιστοιχούν σε μια παγκόσμια ύφεση άνευ προηγουμένου.

Η American Express Company, η Credit Suisse Holdings (USA) και η Northern Trust Corporation, η US Bancorp και η Wells Fargo & Company ήταν οι τράπεζες με τις καλύτερες επιδόσεις. Τράπεζες μεγαλύτερου μεγέθους όπως η Bank of America Corporation, η Gitigroup και η JPMorgan Chase, ανταποκρίθηκαν μέτρια. Οι γνωστές Morgan Stanley και Goldman Sachs Group πέρασαν οριακά τα stress tests και τις παραδοχές κρίσης. Ολα δείχνουν, λοιπόν, under control σε περίπτωση παγκόσμιας κρίσης και ύφεσης για τις τράπεζες των ΗΠΑ, ενώ στην Ε.Ε. κοροϊδευόμαστε.