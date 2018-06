Ρωσία: Εκκενώνεται εμπορικό κέντρο στη Μόσχα μετά από πυρκαγιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε ένα εμπορικό κέντρο στη Μόσχα, μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη στέγη του εμπορικού κέντρου Atrium, το οποίο εκκενώνεται, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

People being evacuated at the Atrium shopping centre in #Moscow, which is on #fire. #WorldCup @analysisnytimes https://t.co/RNj4ThDhmp