Για υποκρισία κατηγορεί η Τουρκία την ΕΕ ως προς τις ενταξιακές διαδικασίες

Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα την «υποκρισία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού οι υπουργοί που αντιπροσωπεύουν τις 28 χώρες της Ένωσης εξέφρασαν την εκτίμηση ότι η Άγκυρα απομακρύνεται απ' αυτήν «όλο και περισσότερο».

Στα συμπεράσματά τους, που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά το τέλος συνόδου τους χθες Τρίτη στο Λουξεμβούργο, οι 28 υπουργοί Εξωτερικών επισήμαναν πως «η Τουρκία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και ότι οι εναταξιακές διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα βρίσκονται «σε νεκρό σημείο».

Οι υπουργοί διευκρίνισαν πως «δεν μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο να ανοίξει ούτε να κλείσει κανένα νέο κεφάλαιο της διαπραγμάτευσης ούτε προβλέπεται εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας».

«Βλέπουμε μια ακόμη φορά ότι η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει την Τουρκία με δίκαιο ή ειλικρινή τρόπο», αντέδρασε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τα συμπεράσματα των ευρωπαίων υπουργών «υποκριτικά και ασυνάρτητα».

Ο τούρκος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ομέρ Τσελίκ έγραψε από την πλευρά του στο Twitter πως τα ευρωπαϊκά συμπεράσματα προδίδουν μια «αντιτουρκική νοοτροπία» και «στερούνται οράματος».

We want to be a member of an EU which would represent a Europe of values. An EU, where far-right is in power, and that is normalised and also moving further away from its own founding values will fall short of promising a future either for its members or its candidates.