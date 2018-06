Στ. Θεοδωράκης: Δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση, ο δικός μας δρόμος είναι άλλος

Την πρόθεσή του Ποταμιού να μην στηρίξει την κυβέρνηση επανέλαβε ο Σταύρος Θεοδωράκης με ανάρτησή του στο Twitter. Ο επικεφαλής του Ποταμιού ζήτησε να τελειώσει η παραπληροφόρηση επιμένοντας πως «Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος».

Αναλυτικά δήλωσε:

«Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley».