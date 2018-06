Πήγε στο Λονδίνο για να φέρει επενδύσεις. Έφερε στην Αθήνα μόνο τη βροχή...

Του Χρήστου Ν. Κώνστα



Οι Βρετανοί διαχειριστές κεφαλαίων αντιμετώπισαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λονδίνο όπως ακριβώς αντιμετώπισαν οι Αμερικανοί συνάδελφοί τους, τους εισηγμένους επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο road show της ΕΧΑΕ, στη Νέα Υόρκη: Με απόλυτη καχυποψία.

«Οι αριθμοί φαίνονται καλοί αλλά στο βάθος υπάρχει πάντα ο …ελληνικός κίνδυνος» είπε στο «Liberal» γνωστός επενδυτικός τραπεζίτης που παρακολούθησε τη συζήτηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας στο City του Λονδίνου με τους εκπροσώπους της επενδυτικής κοινότητας.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που αμέσως μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ένας άλλος οικονομικός αναλυτής μίλησε στο Reuters για το « υψηλό πολιτικό ρίσκο που θα μπορούσε να καθυστερήσει την περαιτέρω αναβάθμιση της Ελλάδας από τους Οίκους Αξιολόγησης καθώς περιορίζεται η προβλεψιμότητα της κυβερνητικής πολιτικής».

Με απλά λόγια, ο A. Τσίπρας τα τελευταία 3 χρόνια τα έχει πάει περίφημα στο να φορολογεί τους πολίτες αλλά δεν έχει δώσει δείγματα αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, ικανών να προσελκύσουν διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ομιλία του προς τους Βρετανούς διαχειριστές κεφαλαίων ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για... τα κίνητρα του... Αναπτυξιακού νόμου τα οποία:



Πρώτον, ουδόλως ενδιαφέρουν επενδυτές αυτής της κατηγορίας,

Δεύτερον ακόμη δεν τα έχουν δει οι ελάχιστοι Έλληνες επιχειρηματίες που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι στη χώρα τους.

Με απλά λόγια, οι επενδυτές ζητούσαν να μάθουν ποιες υποδομές πωλούνται φθηνά στην Ελλάδα ώστε να αγοράσουν σε χαμηλή τιμή και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και ο Πρωθυπουργός τους μιλούσε για την ….Αναπτυξιακή Τράπεζα (που ίσως λειτουργήσει το 2019 αλλά ακόμη δεν έχει βρει κεφάλαια) και για «μία σύγχρονη και δυναμική οικονομία σε ένα περιβάλλον κοινωνικής δικαιοσύνης» που αποτελεί το πολιτικό του όραμα….

Με αυτά τα οράματα επενδύσεις δεν έρχονται. Το δείχνει η αγορά των ομολόγων, το φωνάζει το Χρηματιστήριο.



Το είπε με απλά λόγια και η Standard & Poors: «Θα εξετάζαμε την αναβάθμιση της Ελλάδας αν οι πολιτικές που ακολουθούνται γίνουν πιο προβλέψιμες, ώστε να αυξηθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις και σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη μείωση των κόκκινων δανείων».

Ο Αλέξης Τσίπρας όμως δεν ενδιαφέρεται για την ουσία.

Προτίμησε να δημιουργήσει ένα «καλάθι ασφαλείας» με τους ακριβούς φόρους των Ελλήνων και τα δανεικά του Μνημονίου αντί να χρησιμοποιήσει τα λεφτά αυτά για την ανάπτυξη της οικονομίας και την εντελώς δωρεάν «προληπτική γραμμή πίστωσης» την οποία θα πληρώναμε μόνο εάν κι εφόσον χρησιμοποιούσαμε

Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στο Λονδίνο για να δημιουργήσει κλίμα. Θέλει να δώσει την εικόνα ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Κάνει συμφωνίες με ύποπτα υψηλές προμήθειες για να εκδώσει ένα μικρής αξίας και μεγάλης διάρκειας ομόλογο που έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο και μόνο για να πείσει ότι «βγαίνουμε στις αγορές».

Επιμηκύνει μόνο την παραμονή του στην Εξουσία και όχι το Χρέος της χώρας. Γιατί η Εξουσία μόνο τον ενδιαφέρει.

Ποιοι συμμετείχαν στην εκδήλωση

City of London Corporation, Chelsea And Westminster Nhs Foundation Trust, JP Morgan, Αlpha Bank London Ltd, Piraeus Bank, ESCP Europe, Ambrosia Capital, Cass Business School, Aberdeen Standard Investment Research Institute, European Bank For Reconstruction & Development, Natwest, Bartons Family Capital, BM&T, Barclays, Markham Rae LLP, National Institute of Economic & Social Research, MIG Ltd, Vodafone Group, European Economics & Financial Centre, Pillarstone Europe, VR Capital, Financial Conduct Authority, Delta Executive Search, Black Rock Solutions, Bartons Family Capital, The Baltic Exchange Ltd, Fidelity International, Goldman Sachs International, Chartered Institute for Securities & Investment, HSBC, Deutsche Bank AG London, Department For International Trade, Ashurst LLP, Citigroup, Milbank, Cass Business School, Tech City UK, Archipelago Investment Partners LLP, John C. Hadjipateras & Sons Ltd, CQS Management Ltd, Investec Asset Manager, London Stock Exchange Group, British Hellenic Chamber Of Commerce, Finisterre Capital, British Council, China Construction Bank (London) Ltd, Dromeus Capital Group, Official Monetary And Financial Institutions Forum, Commonwealth Bank of Australia (London), UBS Investment Bank, ABP Invest, UK Export Finance, BNP Paribas, Centre For Economics and Business Research, European Bank for Reconstruction and Development, Deutsche Bank,Brookstreet Equity Partners, BC Partners Ltd, Greek Shipping Co-Operation Committee,Bank Of America Merrill Lynch, Association of Foreign Banks, Business Growth Fund (BGF)