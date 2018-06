Γιατί στάζουν μέλι για τον Τσίπρα;

Της Σοφίας Βούλτεψη*

Είχε πραγματικά δύσκολο έργο φέρει σε πέρας ο διεθνής, κυρίως ο ευρωπαϊκός και ακόμη κυριότερα ο γερμανικός Τύπος αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες: Έπρεπε να ωραιοποιήσουν και να θριαμβολογήσουν για δύο «ιστορικές συμφωνίες» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.



Έπρεπε να στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις και την παράδοση της Μακεδονίας και την μη λύση για το χρέος.



Και τα κατάφεραν μια χαρά!



Με καταιγισμό υμνητικών δημοσιευμάτων για το σθένος του «μεγάλου ηγέτη» Αλέξη Τσίπρα και επιθέσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Ουδέποτε στο παρελθόν είχαν τόσο πολύ ασχοληθεί και τόσο πολύ υμνήσει ελληνική κυβέρνηση.



Προφανώς! Γιατί τώρα βρήκαν τους βολικούς που τα δίνουν όλα – από υπερταμείο ως Μακεδονία!



Το 2014, χρονιά που πραγματικά η Ελλάδα ετοιμαζόταν να βγει στο ξέφωτο, υπήρξαν ευρωπαϊκές και αμερικανικές εφημερίδες που δεν ασχολήθηκαν ούτε μια φορά με τη χώρα μας σε επίπεδο ανάλυσης – δημοσίευαν μόνο μερικά ρεπορτάζ της τρέχουσας επικαιρότητας, όπως οι ευρωεκλογές, οι έξοδοι στις αγορές, οι επισκέψεις Σαμαρά στο Βερολίνο, οι αποτυχημένες προσπάθειες για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, τα αναγκαία δηλαδή.



Σκεφθείτε ότι στη γερμανική FAZ («Frankfurter Allgemeine Zeitung»), της οποίας ο ανταποκριτής Μίκαελ Μάρτενς έγραψε ότι «πηγές από το Βερολίνο διαβεβαιώνουν ότι ο Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί επανειλημμένως ότι ως πρωθυπουργός δεν θα ακύρωνε μια συμφωνία για το ονοματολογικό» και φέρεται να είπε ότι «πρέπει να επιδείξει αντιπαλότητα, προκειμένου να μην χάσει τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του, αλλά και για να αποτρέψει τη δημιουργία νέου κόμματος στα δεξιά της ΝΔ», έψαχνες κάποιο θετικό δημοσίευμα για την Ελλάδα με το… κυάλι! Και αυτά μόνο όταν ο Σαμαράς επισκέφθηκε το Βερολίνο!



Τώρα, ο ίδιος άνθρωπος, αυτός που αποκαλούσε «αριστερό λαϊκιστή» τον Τσίπρα και «δεξιό» λαϊκιστή και επικεφαλής ημιφασιστικού κόμματος τον Καμμένο, αυτός που ο Τσίπρας τον είχε πετάξει έξω από το γραφείο του τον Ιούλιο του 2013 αποκαλώντας τις ερωτήσεις του «κακοήθεις», αυτός που μετά το επεισόδιο δημοσίευσε την μόλις οκτώ λεπτών και πέντε ερωτήσεων συνέντευξη υπό τον τίτλο «Και αν δεν θέλεις να είσαι αδελφός μου… [θα σου σπάσω το κεφάλι]», αυτός στον οποίο παρ’ όλα τα προηγηθέντα αναφέρθηκε περιχαρής τις προάλλες ο κ. Τζανακόπουλος, αυτός ο ίδιος άνθρωπος είναι ο δημοσιογράφος που μιλώντας στο ΑΠΕ (24 Ιουνίου) αποκάλεσε τη συμφωνία για το Σκοπιανό «διπλωματικό αριστούργημα» και τους Τσίπρα, Ζάεφ, Κοτζιά και Ντιμιτρόφ ως «πραγματικούς πολιτικούς ηγέτες». Έφθασε στο σημείο μάλιστα να αποκαλέσει «διεφθαρμένο κόμμα» της Νέα Δημοκρατία και να μας πει «καλύτερα, να διαλυθεί ένα κόμμα από το να διαλυθεί μια περιοχή»! Και να μιλήσει περί δημοσιογραφικής αξιοπιστίας!



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είχε συγκρουστεί και με τον Ζόραν Ζάεφ και τον Τύπο των Σκοπίων, όταν στις αρχές του 2015 ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών στη γειτονικής χώρα με βασικό καταγγέλλοντα τον Ζάεφ. Ο Μάρτενς είχε τότε γράψει ότι οι κατηγορίες είναι σοβαρές, αλλά δεν αποδεικνύονται. Και ότι σε μια χώρα δύο εκατομμυρίων κατοίκων η ηχογράφηση 20.000 πολιτών (όπως ισχυριζόταν ο Ζάεφ) θα προκαλούσε μεγάλη εντύπωση. Και πως αν ο ισχυρισμός αυτός αποδειχθεί αληθινός, τότε ακόμη και η υπηρεσία αντικατασκοπείας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας θα ζήλευε την «Μακεδονία» (όπως ανέφερε τη χώρα πολύ πριν πανηγυρίσει για τα βαφτίσια της). Ωστόσο πολλά μέσα ενημέρωσης τον παρερμήνευσαν, όπως ο ίδιος είπε, γράφοντας πως υποστήριξε ότι η «Μακεδονία» έχει γίνει Ανατολική Γερμανία. Και το ίδιο είχε αναφέρει και ο ίδιος ο Ζάεφ σε συνέντευξή του.



Συμπέρασμα: Ο ένας (Τσίπρας) τον πέταξε έξω από το γραφείο του, ο άλλος (Ζάεφ) τον κατήγγειλε δημόσια, πλην όμως είναι και οι δύο «μεγάλοι ηγέτες» διότι τα βρήκαν στο Σκοπιανό!



Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.



Στις 16 Απριλίου 2013, η εφημερίδα FAZ, καθώς και η επίσης γερμανική Handelsblatt, αποκαλούσαν «πολιτικώς υποκινούμενη» και «εκδικητική» την κλήτευση πρώην στελεχών της Siemens από τις ελληνικές δικαστικές αρχές για το σκάνδαλο διαφθοράς!



Η «Handelsblatt», είχε ως τίτλο «Ελληνική φάρσα», ενώ η FAZ είχε κάνει λόγο για «εκδικητική κίνηση των ελληνικών αρχών, για την συμπεριφορά των σήμερα λίγο δημοφιλών Γερμανών πολιτικών».



Ιδιαίτερα επικριτικοί ήταν όλοι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας! Τώρα, επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, στάζουν μέλι.



Τι έγραφαν για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας



Στις 20 Οκτωβρίου 2014, η γερμανική εφημερίδα Die Welt δημοσίευε ρεπορτάζ με τίτλο «Η πτώση των χρηματιστηρίων ταράζει τα όνειρα των Ευρωπαίων», με ειδική αναφορά στην κατάσταση στην Ελλάδα. Ανέφερε συγκεκριμένα:



«Τέλος της προηγούμενης εβδομάδας τινάχτηκαν όνειρα στον αέρα. Όχι μόνο, αλλά κυρίως του Αντώνη Σαμαρά. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήλπιζε ότι στο τέλος του χρόνου θα μπορούσε να εκδιώξει από τη χώρα την τρόικα που αποτελείται από την ΕΚΤ, την ΕΕ αλλά κυρίως το μισητό ΔΝΤ. Αλλά οι αναταράξεις στα χρηματιστήρια του έδωσαν ένα μάθημα και τελικά τα επιτόκια εκτινάχθηκαν σε ύψη απαγορευτικά για τη χρηματοδότηση του χρέους. Ο Σαμαράς δεν ήταν ασφαλώς ο μοναδικός που παρατήρησε τι συνέβαινε διεθνώς, αλλά για κανέναν άλλο τα σημάδια δεν ήταν πιο σαφή». Και συνέχιζε:



«Μία τελείως διαφορετική περίπτωση είναι η Ελλάδα. Οι Έλληνες μείωσαν το έλλειμμα που το 2009 ήταν 15% κάτω από το 1% και εξοικονόμησαν πόρους όπου αυτό ήταν δυνατόν αλλά η οικονομία επανέρχεται πολύ αργά. Τώρα ήλπιζαν να μπορέσουν να επιστρέψουν στις αγορές όταν στο τέλος του τρέχοντος έτους ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βοήθειας. Η Αθήνα θα είχε έτσι απαλλαγεί από τον δυσάρεστο έλεγχο της Τρόικας που πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο και υπαγορεύει στους Έλληνες τί άλλο θα πρέπει να κάνουν ακόμη για να συνεχίσουν να λαμβάνουν βοήθεια. «Οι πολίτες αυτής της χώρας είναι σαν να ζουν σε μία χώρα υπό κατοχήν, έχουν πλέον εξαντληθεί και θέλουν πια να φύγουν οι ελεγκτές», λέει ένας παρατηρητής της Τρόικας. Μία ανεκπλήρωτη ευχή καθώς στο τέλος της περασμένης εβδομάδας οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων ξεπέρασαν το 9%. Για αυτό φταίει βέβαια η ασταθής πολιτική κατάσταση στη χώρα.



Κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας για ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση συνασπισμού του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ναι μεν έλαβε 155 ψήφους, πέντε περισσότερες από όσες ήταν αναγκαίες. Δυστυχώς όμως στις αρχές του επόμενου έτους το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για νέο Πρόεδρο (ενν. Δημοκρατίας). Για αυτό η κλυδωνιζόμενη Κοινοβουλευτική ομάδα του Σαμαρά χρειάζεται 180 ψήφους, δηλώνουν ανήσυχοι οι παρατηρητές. Επί του παρόντος κανένας δεν πιστεύει ότι ο Σαμαράς θα τις συγκεντρώσει. Και τότε θα προκηρύσσονταν νέες εκλογές, τις οποίες θα μπορούσε να χάσει, διότι κατά την άποψη των πολιτών, δύσκολα μπορεί να αποδείξει απτές επιτυχίες.



Η εναλλακτική λύση είναι αυτή που πρέπει να τρόμαξε πολλούς επενδυτές. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ΣΥΡΙΖΑ. Στις δημοσκοπήσεις λαμβάνει άνω του 35% των ψήφων. Ο Τσίπρας έχει δηλώσει ότι θα καταγγείλει τις συμφωνίες με το ΔΝΤ και την ΕΕ.



«Τι θα πει αυτό ακριβώς;», ρωτά ένα στέλεχος της Ομοσπονδιακής γερμανικής κυβέρνησης. Ήδη τώρα οι Έλληνες δεν εφαρμόζουν όσα έχουν συμφωνηθεί ή τα εφαρμόζουν μόνο με αργούς ρυθμούς, διαπίστωσαν οι ελεγκτές της Τρόικας κατά τον έλεγχό τους την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενοι στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, στις απολύσεις στον δημόσιο τομέα. Μέχρι τώρα μόνο το 60% των συμφωνηθέντων με την Τρόικα έχουν γίνει πράξη. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα η τελευταία δόση της ευρωπαϊκής βοήθειας.



Εάν ο Τσίπρας αναλάμβανε την εξουσία τότε θα αποτελούσε παρελθόν η αναμόρφωση της χώρας. Αυτό δεν το φοβούνται μόνον παρατηρητές ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αλλά και οι επενδυτές. Οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων θα αυξάνονταν κατακόρυφα. Σε περίπτωση που έρθει στην εξουσία ο Τσίπρας, αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι θα ανακοπεί εντελώς η μεταρρυθμιστική διαδικασία, εξ ου και η ραγδαία άνοδος των ελληνικών ομολόγων. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο κ. Σαμαράς κατάλαβε επίσης ότι δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς έξωθεν βοήθεια και επιθυμεί να διαπραγματευθεί με την ΕΕ για μια προληπτική πιστωτική γραμμή για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος βοήθειας, που θα συνεπαγόταν περαιτέρω όρους και ελέγχους για την Αθήνα, έστω και εάν είναι πιο ήπιοι συγκριτικά προς τους μέχρι τώρα».



Δηλαδή, τότε κοιτούσαν με μισό μάτι τις προσπάθειες της κυβέρνησης, χτυπούσαν καμπάνες για την πτώση του χρηματιστηρίου και την άνοδο των επιτοκίων των ομολόγων και μετέφεραν ανώνυμες απόψεις του τύπου «τι Σαμαράς τι Τσίπρας», αφού μπορεί ο Τσίπρας να μην ήθελε να εφαρμόσει το μνημόνιο, αλλά σάματις ο Σαμαράς το εφαρμόζει;



Και το CNBC τότε είχε αναφερθεί στην άνοδο της απόδοσης των ελληνικών δεκαετών ομολόγων «εν μέσω ανησυχιών για τα σχέδια της Ελλάδας να απεμπλακεί νωρίτερα. από το πρόγραμμα διάσωσης». Όπως έλεγαν, «οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και έχουν πλήξει το ελληνικό χρηματιστήριο. Αν και πολύ λίγοι επενδυτές αγοράζουν ελληνικά μακροχρόνια ομόλογα κατά την παρούσα φάση, εντούτοις η απόδοση τους αποτελεί δείκτη του επενδυτικού κλίματος στη χώρα».



Η Sarah Pemberton, Ευρωπαία οικονομολόγος της Capital Economics, είχε δηλώσει ότι η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε υπό πίεση να εξέλθει του προγράμματος διάσωσης πρόωρα, δεδομένης της αυξανόμενης δημοτικότητας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αλλά σε οικονομικό επίπεδο, δεν είναι καθόλου πειστικό ότι η Ελλάδα μπορεί να στηρίξει τον εαυτό της», είχε δηλώσει η οικονομολόγος στο CNBC επισημαίνοντας ότι οι ανησυχίες για αδυναμία επιστροφής της χώρας στις αγορές αυξάνει το κόστος δανεισμού της.



«Οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι το τρίτο τρίμηνο ίσως είναι το πρώτο τρίμηνο ανάπτυξης για την Ελλάδα αλλά η χώρα βρίσκεται σε πολύ ευάλωτη θέση και όποια αρνητική αντίδραση της αγοράς μπορεί να παρατείνει την παραμονή της στην ύφεση», πρόσθετε.



Επίσης, η Telegraph ανέφερε ότι το κόστος δανεισμού για την Ελλάδα επανέρχεται σε επίπεδα της περιόδου της κρίσης, καθώς η απόδοση των δεκαετών ομολόγων άγγιξε το 7%, ποσοστό που θεωρείται μη βιώσιμο από τους επενδυτές.



Τα ίδια έγραφαν και στον Business Insider και κυρίως στο Bloomberg, που όλα τα έβλεπε με δυσπιστία. Έγραφε το Bloomberg, που επί Σαμαρά έσπευδε να ανακοινώσει τα «κακά νέα» και μόλις ανέβαιναν τα ομόλογα μιλούσε για «ηχώ από το παρελθόν»: «Τα ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα σημείωσαν πτώση, σπρώχνοντας την απόδοση δεκαετούς διάρκειας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, καθώς οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης διαφώνησαν με τους ηγέτες της χώρας έναντι της επιθυμίας τους να εξέλθουν του προγράμματος διάσωσης. Η μείωση έδωσε ώθηση στην δεκαετή απόδοση για δεύτερη ημέρα. Οι υπουργοί παρατηρούν «με έναν ορισμένο σκεπτικισμό και ανησυχία», δήλωσε χθες ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών, Χανς Γιεργκ Σέλινγκ. Ο αγώνας για τη δεύτερη μεγαλύτερη έκδοση ομολόγων στην ευρωζώνη αυτήν τη χρονιά, κατρακυλά μεταξύ ανησυχιών ότι η Ελλάδα δεν θα είναι ικανή να αυτοχρηματοδοτηθεί σε βιώσιμες τιμές χωρίς την υποστήριξη των περιφερειακών εταίρων της».



Τώρα, όλοι αυτοί τα βλέπουν όλα καλά και ωραία και καθόλου δεν τους απασχολεί πως και μετά τις ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εξόδους στις αγορές ανεβαίνουν τα ομόλογα και βουλιάζει το χρηματιστήριο.



Τι γράφουν επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ



Στις 9 Φεβρουαρίου 2018:



Η γερμανική FAZ: «Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει μια σημαντική επιτυχία: Την Πέμπτη η υπερχρεωμένη χώρα εξέδωσε ένα επταετές ομόλογο ύψους 3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους κυμάνθηκε στα 6,8 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,5%. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα δημιούργησε μια σημαντική προϋπόθεση για να εγκαταλείψει το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο».



Και η Deutsche Welle: «H Ελλάδα θέλει να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές. Η πληττόμενη από την κρίση Ελλάδα, ελπίζει ότι μετά το καλοκαίρι θα μπορεί και πάλι να χρηματοδοτηθεί. Για πρώτη φορά από το 2010 η χώρα εξέδωσε ένα ομόλογο επταετούς διάρκειας».



Και το περιοδικό Der Spiegel: «Νέο κρατικό ομόλογο- Ιδιώτες επενδυτές δανείζουν και πάλι χρήματα στην Ελλάδα. Με ένα νέο κρατικό ομόλογο η Ελλάδα θωρακίζεται για μια πλήρη επιστροφή στις κεφαλαιαγορές. Ομόλογο επταετούς διάρκειας είχε εκδοθεί τελευταία φορά από την Αθήνα το 2010 –λίγο πριν από το ξέσπασμα της κρίσης».



Και το επίσης γερμανικό περιοδικό Focus: «H Ελλάδα τεστάρει εκ νέου δίοδο στην κεφαλαιαγορά. Για δεύτερη φορά από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο του 2015 η ελληνική κυβέρνηση πέρασε με επιτυχία το τεστ για επιστροφή στις κεφαλαιαγορές».



Και το Bloomberg: «Σε μια αντιστροφή ρόλων που ακόμη και οι διορατικότεροι δεν τόλμησαν να προβλέψουν, η Ελλάδα πλέον αναπτύσσεται ταχύτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνώντας το σε επιδόσεις στις διεθνείς αγορές, εκτιμά το πρακτορείο Bloomberg. Αυτό γίνεται επειδή οι Έλληνες πολίτες, που απέρριψαν τους όρους του προγράμματος τον Ιούλιο του 2015, ποτέ δεν υιοθέτησαν τη ρήξη με την Ευρώπη, ή την επιστροφή σε μια οικονομία της δραχμής. Τώρα που η Ευρώπη ηγείται του ανεπτυγμένου κόσμου σε ρυθμούς ανάπτυξης, παραγωγικότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η Ελλάδα αποδεικνύεται η περισσότερο ωφελημένη και η Βρετανία είναι ο νέος ασθενής της Ευρώπης.



Όσον αφορά τις αγορές ομολόγων, η Ελλάδα βασιλεύει, με συνολικές αποδόσεις στους επενδυτές της τάξης του 60% μετά το Brexit. Για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια, η ανάπτυξη στο Η.Β. υπολείπεται της αντίστοιχης στην ευρωζώνη, ενώ σε έρευνα του Bloomberg 53 αναλυτές προβλέπουν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2019. Οι ίδιοι αναλυτές προβλέπουν επίσης πως η Ελλάδα θα ξεπεράσει την Βρετανία στην αύξηση του ΑΕΠ. Καθόλου άσχημα για μια χώρα που τρία χρόνια πριν βρισκόταν στο χείλος της κατάρρευσης, όπως εκτιμούσαν διακεκριμένες προσωπικότητες σαν τον Alan Greenspan και τον George Soros».



Και το Reuters: «Η Ελλάδα, που πρόκειται να εξέλθει από το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο, ανυπομονεί να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να έχει πρόσβαση σε νέο χρήμα. Με το 7-ετές ομόλογο είναι η πρώτη φορά που αντλεί πλήρως νέο χρήμα».



Μετά τις ευρωεκλογές του 2014 ο ξένος Τύπος προέβαλε την «μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ σε όλη τη διάρκεια του 2014 δεν προλάβαιναν να παίρνουν συνεντεύξεις από τον Τσίπρα και να προβάλλουν τις θέσεις του, εκφράζοντας μεν ανησυχίες, αλλά και δικαιολογώντας την ανάπτυξη του «αριστερού ριζοσπαστισμού» λόγω μνημονίων.



«Είμαστε μία φιλο-ευρωπαϊκή δύναμη που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη, όχι να τη διαλύσει», τους έλεγε ο Τσίπρας και αυτοί ησύχαζαν!



Και όταν δεν έκλεινε η αξιολόγηση, μιλούσαν για αδιέξοδο «καθώς η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά ανθίσταται σε πιέσεις της τρόικας των πιστωτών για πρόσθετες εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του 2015 ύψους περίπου 2,5 δις ευρώ» και «οι εκπρόσωποι της τρόικας είναι εξοργισμένοι». Αυτά έγραφε το Μπλούμπεργκ στις 18 Νοεμβρίου 2014, προσθέτοντας ωστόσο πως «η ελληνική οικονομία σημείωσε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το περασμένο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, και ότι η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα μεταξύ των 28 της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία, που θα έχει δημοσιονομικό έλλειμμα κοντά στο μηδέν το 2015».



Παρ’ όλα αυτά, όμως, οι δανειστές επέμεναν στις γελοίες απαιτήσεις τους – προφανώς επειδή ζητούσαν, αλλά δεν έπαιρναν, αυτά που πήραν από τους Τσιπροκαμμένους.



Και ενώ αυτό ήταν ολοφάνερο, ο διεθνής Τύπος δεν αναρωτιόταν «για μια στιγμή, τι συμβαίνει εδώ;». Απλά έδιναν το ρεπορτάζ και τα στοιχεία. Και περιέγραφαν απαθώς τα «τελεσίγραφα» της τρόικας.

Και μόνο το Μπλούμπεργκ, παρά την γκρίνια του, ζητούσε διαγραφή χρέους και δημοσίευε ρεπορτάζ με τίτλο «Γεια σου Ελλάδα!».



Την ίδια ώρα, τον Αύγουστο του 2014, η FAZ ανέφερε ότι «το τέλος της τρόικας δεν είναι τίποτε περισσότερο από ελληνική επιθυμία»! Σε ό,τι αφορά πιθανές «διευκολύνσεις» για το ελληνικό χρέος, στο δημοσίευμα εκείνο γινόταν λόγος για «μείωση των επιτοκίων, κάτι που, όπως διευκρινιζόταν, έχει ήδη δοκιμαστεί (και προφανώς θα αξιοποιηθεί και στη συνέχεια) χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά και για «επιμήκυνση» του χρέους, επιλογή η οποία, όπως τονίζεται, δεν αποτελεί οριστική λύση, καθώς ήδη σήμερα ο χρόνος αποπληρωμής έχει επεκταθεί στα 32 έτη, ενώ μία περαιτέρω επιμήκυνση δεν θα προσέφερε παρά μία μικρή «δημοσιονομική ανάσα» που αποτιμάται σε μονοψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων». (Αντίθετα η πρόσφατη συμφωνία είναι «ιστορική»)!



Τον Ιούλιο του 2014, οι Financial Times, βρίσκονταν στο ναι μεν αλλά. «Η Ελλάδα φαίνεται να επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά πίσω από την ηρεμία παραμένουν οι φόβοι για το μέλλον της», έγραφε η εφημερίδα. Προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έχει σταματήσει τις απειλές για αναστολή πληρωμών εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους, εφόσον έλθει στην εξουσία, καθώς προσπαθεί να μετακινήσει το κόμμα του προς το κέντρο! Η εφημερίδα, σε σειρά άρθρων της μιλούσε για «ενδείξεις ανάκαμψης», σπεύδοντας να μιλήσει για τα εμπόδια.



Και όταν, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, ο Σαμαράς επισκέφθηκε το Βερολίνο και συναντήθηκε με την καγκελάριο Μέρκελ, η Deutsche Welle μίλησε για «μια επίσκεψη χωρίς απτά αποτελέσματα», καθώς δεν υπήρξε «καμία δημόσια δέσμευση της Γερμανίδας καγκελαρίου για τα ελληνικά αιτήματα, με την Άγγελα Μέρκελ να εκφράζεται συγκρατημένα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας».



Εκείνη την περίοδο, ο γερμανικός Τύπος έκανε κάποιες θετικές αναφορές, αλλά σε σχέση με τις τιμές που επιδαψιλεύονται στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι σταγόνα στον ωκεανό.



Μια σύγκριση με τα τελευταία δημοσιεύματα (δηλαδή αφού οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπερψήφισαν υπερταμείο, περικοπές, νέα μέτρα και συμφώνησαν για το Σκοπιανό) θα σας πείσει:



Τι γράφουν για τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ



-Εφημερίδα Λε Μοντ, 22 Ιουνίου: «Χάρη στο κουράγιο των Ελλήνων και του Τσίπρα, η Ελλάδα επέζησε. Οκτώ χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, η Ελλάδα βλέπει επιτέλους φως στο τούνελ. Μέσα από αυτά τα ερείπια, ο Αλέξης Τσίπρας αναδείχτηκε σε ένα γενναίο πρωθυπουργό, ο οποίος ήξερε πώς να αντιμετωπίσει τους αντίξοους ανέμους, οι οποίοι προέρχονταν τόσο από τις Βρυξέλλες, όσο και από τους συντρόφους του».



-Ιταλική εφημερίδα «Λα Ρεπούμπλικα», 22 Ιουνίου: «Το να μιλά κανείς για υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης (όπως ευχήθηκε το περιοδικό Foreign Policy) ίσως είναι πρώιμο. Οι δύο επιτυχείς κινήσεις του κ. Τσίπρα την τελευταία εβδομάδα -πρώτα ο συμβιβασμός με την Fyrom και τώρα η αναδιάρθρωση του χρέους- δίνει στον Έλληνα ηγέτη το προφίλ ενός προστατευόμενου είδους της διεθνούς πολιτικής: Εκείνο -πλέον σπανιότατο- ενός ηγέτη που δεν γνωρίζει, σχεδόν, τι σημαίνει ο λαϊκισμός. Η Κεντροδεξιά κατηγορεί την κυβέρνηση πως υπέγραψε τη συμφωνία για να λάβει αντάλλαγμα στο θέμα του χρέους, έστω και αν η αυτή η Κεντροδεξιά αντιπολίτευση, στο παρελθόν, ήταν έτοιμη να υπογράψει σαφώς λιγότερο ευνοϊκές συμφωνίες».



-Γερμανικής εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ήδη από τις 5 Ιουνίου: «Η ελληνική οικονομία ανεβάζει ταχύτητες. Εδώ και πέντε τρίμηνα, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται αδιάκοπα. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θέλει να οδηγήσει τη χώρα του σε βιώσιμη ανάπτυξη με ένα επενδυτικό σχέδιο, μετά τη λήξη του ευρωπαϊκού προγράμματος βοήθειας το καλοκαίρι».



-Αμερικανική εφημερίδα New York Times, 22 Ιουνίου: «Με την συμφωνία αυτή μειώνεται η εξάρτηση της Ελλάδας από τους ευρωπαίους εταίρους της και από το ΔΝΤ, οκτώ χρόνια μετά την εκδήλωση της βαθιάς οικονομικής κρίσης που προκάλεσε μόνιμες πολιτικές ρωγμές».



-Αμερικανική εφημερίδα Wall Street: «Τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έξοδο της Ελλάδας από την οκταετή περίοδο διάσωσης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους αποφάσισαν χθες οι χώρες της ευρωζώνης».



-CNBC: «Σχεδόν μια δεκαετία οικονομικής στήριξης και λιτότητας στην Ελλάδα έληξε όταν μετά από μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup ανακοινώθηκε συμφωνία για την λήψη μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.

-Bloomberg: «Οι πιστωτές της Ελλάδας συμφώνησαν σε μια συμφωνία ορόσημο για το χρέος καθώς τελειώνει το σίριαλ των προγραμμάτων στήριξης».



-France info: «Είναι το τέλος ενός μεγάλου τούνελ», μια «ιστορική στιγμή που θα επιτρέψει στην Αθήνα να φύγει, όπως ήταν αναμενόμενο, από την κηδεμονία των πιστωτών».



-Βρετανική Daily Telegraph: «Έπειτα από οκτώ χρόνια κηρύχθηκε το τέλος της ελληνικής κρίσης καθώς η ευρωζώνη συμφώνησε για την ελάφρυνση του χρέους».



-Financial Times: “Οι πιστωτές της ευρωζώνης κατέληξαν σε μια 'ιστορική' συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους».



-Γαλλική εφημερίδα Les Echos: «Οι Ευρωπαίοι κατέληξαν σε συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Ο συμβιβασμός προσφέρει οξυγόνο στην Αθήνα τη στιγμή που φεύγει από την οικονομική κηδεμονία των δανειστών της».

-Ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera»: «Η Αθήνα προβιβάζεται από το Eurogroup. Ύστερα από οκτώ χρόνια τελειώνει η επιτροπεία».



-Ιταλική εφημερίδα «La Stampa»: «Στις 20 Αυγούστου, όταν το πρόγραμμα στήριξης θα τελειώσει, η Ελλάδα θα μπορέσει να ξαναρχίσει να περπατά βασιζόμενη στις δυνάμεις της και να επιστρέψει στις αγορές, έστω και με μια επιτήρηση».



-Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa (γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων): «Η επιχείρηση διάσωσης της Ελλάδας τερματίζεται ύστερα από οκτώ χρόνια. Η υπερχρεωμένη χώρα παίρνει και πάλι φρέσκα δισεκατομμύρια σε δάνεια και ελάφρυνση του χρέους και μπορεί έτσι από τον Αύγουστο να σταθεί οικονομικά και πάλι στα πόδια της. Αυτό συμφωνήθηκε από τη Γερμανία και τις άλλες χώρες του ευρώ με την ελληνική κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι συμμετέχοντες γιόρτασαν αυτή την τελευταία μεγάλη προσπάθεια ως ιστορική επιτυχία».



-Γερμανική εφημερίδα Handelsblatt: «Η χώρα που έπληξε η κρίση ξαναστέκεται μετά την απόφαση των ευρω-εταίρων στα πόδια της. Η ανακούφιση είναι μεγάλη. O Τσίπρας αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά ως πραγματιστής πολιτικός».



-Γερμανική εφημερίδα FAZ: «Η Ελλάδα παίρνει και άλλα δισεκατομμύρια στο τέλος του προγράμματος βοήθειας».



-Γερμανική εφημερίδα Die Zeit: «Η διάσωση της Ελλάδας τερματίζεται ύστερα από οκτώ χρόνια».



-Deutsche Welle: «Η Ελλάδα στέκεται και πάλι στα πόδια της».



-Financial Times: «Η ευρωζώνη κατέληξε σε μια «ιστορική» συμφωνία για το χρέος της Ελλάδας».



-Die Welt, 23 Ιουνίου: «Κάνοντας την Ελλάδα και πάλι μεγάλη».



-IrishTimes, ήδη από τις 10 Μαΐου: «Οι νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δίνουν την αίσθηση ελπίδας καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει».



-Telegraph, ήδη από τις 6 Μαΐου: «Η Ελλάδα δραπετεύει από μια οικονομική τραγωδία».



-Bloomberg, ήδη από τις 3 Μαΐου: «Η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει, ενισχύοντας τις προοπτικές των τραπεζών».



-Le Figaro, ήδη από τις 27 Απριλίου: «Η Ελλάδα επανακτά την οικονομική της κυριαρχία».



-Times του Λονδινου, ήδη από τις 27 Απριλίου: «H EE δίνει στην Ελλάδα το πράσινο φως για τον τερματισμό της λιτότητας φέτος το καλοκαίρι».

-Wall Street Journal, ήδη από τις 24 Απριλίου: «Καθώς επανακάμπτει η ανάπτυξη στην Ελλάδα, μετά από μια δεκαετία κρίσης, επιστρέφουν και κάποιες από τις επιχειρήσεις που κάποτε είχαν ξεγράψει τη χώρα».



-Βρετανική εφημερίδα Guardian, ήδη από τις 17 Απριλίου: «Ξεπερνά τους στόχους της η ελληνική οικονομία».



-Πρακτορείο Bloomberg, ήδη από τις 16 Απριλίου: «Ο Τσίπρας μάχεται σε όλα τα μέτωπα», γράφει κάνοντας ανάλυση των οικονομικών και των προβλημάτων με την Τουρκία.



-Συντηρητική ελβετική «Νeue Zuricher Zeitung» (NZZ), 13 Απριλίου: «Και όμως ο Τσίπρας επικρατεί. Το ότι ο Τσίπρας παραμένει αδιαφιλονίκητος ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ δεν οφείλεται μόνο στην απουσία σοβαρών διεκδικητών της ηγεσίας. Ακόμα και οι εσωκομματικοί επικριτές του αναγνωρίζουν ότι ο χαρισματικός νεαρός πολιτικός είναι σε θέση να κινητοποιήσει τις μάζες».



-Washington Post, ήδη από τις 3 Μαρτίου: «Η απομάκρυνση της Ελλάδας από μία ατέλειωτη ολίσθηση που θεωρείτο βέβαιη, ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και αντανακλά την επιστροφή της Ευρώπης στην κανονικότητα. Είναι σχεδόν Άνοιξη στην Αθήνα και εν μέσω άνθισης της φύσης, κουβεντιάζεται έντονα η ελληνική έξοδος, όμως όχι αυτή που είχε ανησυχήσει τη χώρα και την Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα αλλά η επιτυχής έξοδος από τα προγράμματα που για πολλούς φαινόταν αδύνατη».



-Βελγική εφημερίδα De Tijd, ήδη από τις 6 Μαρτίου: «Οι Έλληνες αφήνουν πίσω τους την ύφεση».



-Guardian, στις 2 Φεβρουαρίου: «Η Ελλάδα παρουσιάζει την καλύτερη απόδοσή της εδώ και μια δεκαετία».



-Ιταλική συντηρητική εφημερίδα «Libero Quotidiano»: «Καλώς επέστρεψες Αθήνα»!

-Η FAZ, στις 17 Ιανουαρίου 2018: «Ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως ο πολιτικός ο οποίος απελευθέρωσε τη χώρα από τη δυσάρεστη όσο και αποτελεσματική επιτήρηση των ξένων. Η φήμη ότι θα μπορούσε να είναι αυτός που θα διώξει τους ξένους επιτηρητές, θα είναι η ιστορία επιτυχίας που ελπίζει να του δώσει ώθηση για τις επόμενες εκλογές. Θα μπορούσε πράγματι να γίνει κάτι τέτοιο διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δεν θα είχε συμφέρον από ένα τέταρτο πρόγραμμα βοήθειας».

-Die Welt, 6 Ιανουαρίου: «Ευφορία στην Ακρόπολη. Το 2017 η ελληνική οικονομία σημείωσε για πρώτη φορά και πάλι ανάπτυξη, και φέτος ίσως η ανάπτυξη αυτή συνεχιστεί. Ξαφνικά, ακόμη και το πρόβλημα του χρέους μοιάζει εφικτό να επιλυθεί. Κάποιοι μάλιστα βλέπουν την Ελλάδα να ξεπερνά κάθε προσδοκία».

-Financial Times, 4 Ιανουαρίου: «Η Ευρώπη θεωρεί την Ελλάδα εστία σταθερότητας μετά την εκπληκτική της μεταστροφή».

-Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa), 2 Ιανουαρίου 2018: «Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εξελέγη το 2015 ως μαχητής κατά της λιτότητας οδηγώντας στη συνέχεια την Ευρωζώνη στα πρόθυρα της κατάρρευσης ενδέχεται να είναι εκείνος που θα οδηγήσει τη χώρα του και εντέλει το σύνολο της νομισματικής ένωσης εκτός οικονομικής κρίσης».



-Ιταλική οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore, 3 Δεκεμβρίου 2017: «Η Αθήνα βάζει στο αρχείο την κρίση».



-Γαλλική Les Echos, 3 Δεκεμβρίου 2017: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη ν’ απελευθερωθεί από την οικονομική κηδεμονία. Αυτή τη φορά οι Έλληνες βλέπουν ξεκάθαρα το τέλος του τούνελ».



-Γερμανική Handelsblatt, 21 Νοεμβρίου 2017: «H ελληνική κυβέρνηση ξεπερνά και τους δικούς της στόχους».



Και τώρα τα διθυραμβικά για τη συμφωνία με τα Σκόπια:

-Ιταλική εφημερίδα Il Manifesto, 19 Ιουνίου 2018: Αναφέρεται σε «αντιδράσεις των εθνικιστών» και γράφει: «Η συμφωνία των Πρεσπών, μαζί με τις αποφάσεις για το χρέος που αναμένονται να ληφθούν την Πέμπτη και την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής βοήθειας, σε δυο μήνες, «είναι αποτελέσματα που μπορούν να ενισχύσουν την ελληνική κυβέρνηση, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κεντροδεξιά προσπαθεί να παρεμποδίσει, όσο μπορεί, τις κινήσεις του ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ».



-FAZ, 21 Ιουνίου 2018. Είναι η εφημερίδα που με ρεπορτάζ του Μ. Μάρτενς που διαψεύστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, υποστήριξε ότι στο εξωτερικό ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε την εντύπωση ότι δεν θα αντιταχθεί στη συμφωνία. Παρά τις διαψεύσεις, η εφημερίδα επιμένει και μιλά για «δίλημμα του προέδρου της ΝΔ». Και γράφει: «Εάν οι εθνικιστές κατορθώσουν να πείσουν τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από την συμφωνία για τη "Μακεδονία" και να την ανατρέψει σε περίπτωση εκλογικής του νίκης, ολόκληρη η διαδικασία θα ετίθετο σε κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, αν δείξει πνεύμα συνεργασίας, μπορεί να κερδίσει φίλους στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να χάσει το κόμμα του. Για τέτοιες καταστάσεις, εφευρέθηκε η λέξη δίλημμα. Αλλά μπορεί η διέξοδος από τα εθνικιστικά διλήμματα να είναι ακόμα περισσότερος εθνικισμός;». Στις 24 Ιουνίου, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ, ο Μάρτενς δήλωσε πως η συμφωνία με τα Σκόπια ήταν ένα… «διπλωματικό αριστούργημα»! Και αποκάλεσε Τσίπρα και Ζάεφ «πραγματικούς πολιτικούς ηγέτες»!



-Πρακτορείο Reuters, 18 Ιουνίου 2018: «Με την επίτευξη της συμφωνίας με την πΓΔΜ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενδέχεται να ενίσχυσε τις πιθανότητες να πείσει τους πιστωτές της Ελλάδας να συμφωνήσουν στην ελάφρυνση του χρέους».



-Ανταποκριτής του βρετανικού BBC στα Βαλκάνια, Γκάι Ντε Λόνεϊ: «Θύμιζε το σκηνικό για την τέλεση γάμου. Μια λευκή εξέδρα τοποθετημένη στις όχθες μιας γραφικής λίμνης. Και πράγματι, ένας από τους συμμετέχοντες συμφωνούσε σε αυτή την τελετή να αλλάξει το όνομά του. Έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες διαμάχης, ο βόρειος γείτονας της Ελλάδας θα ονομάζεται σύντομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας στο κοινό κάνει ένα νεύμα και χαμογελάει. Αυτός είναι ο Μάθιου Νίμιτς, ο διαπραγματευτής των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος πέρασε ένα τέταρτο του αιώνα προσπαθώντας να βρει μια κοινά αποδεκτή λύση και για τις δύο χώρες. Χαρακτήρισε τους πρωθυπουργούς και τους ΥΠΕΞ (της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ) 'τέσσερις εξαιρετικούς ηγέτες' με 'πολιτικό σθένος, όραμα και διπλωματικές ικανότητες'».

Και όλοι οι παραπάνω που μιλούσαν για «ιστορική συμφωνία» όσον αφορά στο Eurogroup, σύσσωμοι μιλούσαν για «ιστορική συμφωνία» και για την περίπτωση των Σκοπίων και των Πρεσπών.



Με το Foreign Policy να το τερματίζει, προτείνοντας τον Τσίπρα για… Νομπέλ Ειρήνης: «Για όσους είναι εγκλωβισμένοι σε διενέξεις ταυτότητας, η συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων --αν δεν καταψηφιστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο-- αποτελεί ένα πρότυπο. Η συμφωνία αποδεικνύει ότι, αντιστοίχως δισεπίλυτες διενέξεις για πολύ ευαίσθητα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν με καλή θέληση και τη λογική. Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα αν οι λαφυραγωγοί στα Σκόπια ή την Αθήνα καταφέρουν να εκτροχιάσουν τη συμφωνία. Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο ο κόσμος να υψώσει το ανάστημά του και να υποστηρίξει τις προσπάθειες δύο γνήσιων ειρηνοποιών, οι οποίοι έχουν επενδύσει χρόνο και έχουν ρισκάρει πολιτικά για να επιτύχουν μια σοβαρή και απαιτητική συμφωνία ώστε να ξεπεραστεί μία διένεξη δεκαετιών. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι καθόλου πρώιμο να μιλάμε για Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης».



Το δε γερμανικό περιοδικό Focus, στις 16 Ιουνίου 2018, έφθασε στο σημείο να παρομοιάσει τον Μητσοτάκη με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Όρμπαν! Τέτοια η μανία τους που ξέχασαν ότι ο Όρμπαν έχει ταχθεί υπέρ της συμφωνίας…

Και η εφημερίδα του Αμβούργου «Die Zeit», στις 15 Ιουνίου, έγραψε: «Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία, μια γενναία απόφαση δύο αποφασισμένων ανδρών - και για την καλύτερη συμφωνία εδώ και πολύ καιρό». Προσθέτοντας ότι «Τσίπρας και ο Ζάεφ πρέπει να πείσουν τα κοινοβούλιά τους και την κοινή γνώμη. Αυτό δεν θα είναι εύκολο. Οι εθνικιστές, οι λαϊκιστές, η Ορθόδοξη Εκκλησία και ίσως η Ρωσία θα είναι εναντίον τους. Γι’ αυτό και χρειάζονται κάθε ενίσχυση από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο».



Και η Washington Post: «Αν αυτός ο πολυαναμενόμενος συμβιβασμός θυσιαστεί στον βωμό του εθνικισμού και των πολιτικών σκοπιμοτήτων, τότε θα είναι μια θλιβερή εξέλιξη για την διπλωματία και μια χαμένη ευκαιρία για την οποία και οι δύο χώρες ίσως μετανιώσουν πολύ σύντομα».



Και η γερμανική Handelsblatt, στις 14 Ιουνίου: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απομονώνεται διεθνώς».

Η επίσης γερμανική συντηρητική FAZ μιλούσε για «ιστορική στιγμή για τα Βαλκάνια» και για τον… «ηγέτη Τσίπρα».

Τα συμπεράσματα δικά σας…



*Η Σοφία Βούλτεψη είναι Βουλευτής Β΄ Αθηνών, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητική εκπρόσωπος, δημοσιογράφος.