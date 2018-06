Αλ. Τσίπρας: Άνοιξε καθαρός διάδρομος για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας

Περίπου δυόμιση ώρες διήρκησαν οι επαφές του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με οικονομικούς παράγοντες από το Σίτι του Λονδίνου. Οι συναντήσεις ήταν κλειστές και έγιναν σε δύο φάσεις: Στην αρχική συνάντηση συμμετείχαν περίπου 130 εκπρόσωποι της επενδυτικής και χρηματοπιστωτικής κοινότητας, ενώ ακολούθησε ένας δεύτερο κύκλος επαφών με τη συμμετοχή μικρότερου αριθμού εκ των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους τόσο στην πρώτη συνάντηση, όσο και στη δεύτερη συνάντηση, που ήταν σε στενότερο κύκλο, τα ερωτήματα στα οποία επικέντρωσαν αφορούσαν, πέραν των θεμάτων που άπτονται της οικονομίας, θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και το μεταναστευτικό ζήτημα. Οι ίδιες πηγές αξιολογούσαν το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι οικονομικοί παράγοντες του Σίτι και σε αυτούς τους δύο τομείς ως ένδειξη μίας εδραιωμένης αντίληψής τους ότι η οικονομία της Ελλάδας είναι ένας «φάκελος» που έχει πάρει τον δρόμο του. Ουσιαστικά, το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν για την εξωτερική πολιτική και το μεταναστευτικό εξέφραζε το ερώτημα προς τον Έλληνα πρωθυπουργό για το «πού πάει η Ευρώπη», με τις ίδιες πηγές να σχολιάζουν πως αυτό δείχνει ότι αντιλαμβάνονται πως η Ελλάδα είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Από το οικονομικό κέντρο της Ευρώπης, απευθυνόμενος σε στελέχη της επενδυτικής-χρηματοπιστωτικής κοινότητας του Σίτι, ο Έλληνας πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπογράμμισε ότι «η πρόσφατη λύση για το χρέος επισφραγίζει το τέλος των προγραμμάτων λιτότητας για την Ελλάδα, ανοίγει έναν καθαρό διάδρομο για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και της χώρας». Όπως σημείωσε, «η απόφαση του Eurogroup συνιστά αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και θέτει τις βάσεις για τη σταθερή και βιώσιμη έξοδο στις αγορές».

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος και ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου της γγ του πρωθυπουργού, Γιώργος Τσίπρας.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των: City of London Corporation, Chelsea And Westminster Nhs Foundation Trust, JP Morgan, Αlpha Bank London Ltd, Piraeus Bank, ESCP Europe, Ambrosia Capital, Cass Business School, Aberdeen Standard Investment Research Institute, European Bank For Reconstruction & Development, Natwest, Bartons Family Capital, BM&T, Barclays, Markham Rae LLP, National Institute of Economic & Social Research, MIG Ltd, Vodafone Group, European Economics & Financial Centre, Pillarstone Europe, VR Capital, Financial Conduct Authority, Delta Executive Search, Black Rock Solutions, Bartons Family Capital, The Baltic Exchange Ltd, Fidelity International, Goldman Sachs International, Chartered Institute for Securities & Investment, HSBC, Deutsche Bank AG London, Department For International Trade, Ashurst LLP, Citigroup, Milbank, Cass Business School, Tech City UK, Archipelago Investment Partners LLP, John C. Hadjipateras & Sons Ltd, CQS Management Ltd, Investec Asset Manager, London Stock Exchange Group, British Hellenic Chamber Of Commerce, Finisterre Capital, British Council, China Construction Bank (London) Ltd, Dromeus Capital Group, Official Monetary And Financial Institutions Forum, Commonwealth Bank of Australia (London), UBS Investment Bank, ABP Invest, UK Export Finance, BNP Paribas, Centre For Economics and Business Research, European Bank for Reconstruction and Development, Deutsche Bank,Brookstreet Equity Partners, BC Partners Ltd, Greek Shipping Co-Operation Committee,Bank Of America Merrill Lynch, Association of Foreign Banks, Business Growth Fund (BGF).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ