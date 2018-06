Ο Ντ. Τραμπ τα βάζει και με την Harley Davidson

Τα πυρά του Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε τη Δευτέρα η διάσημη εταιρεία μοτοσυκλετών Harley-Davidson λόγω της απόφασής της να μεταφέρει την παραγωγή των μοτοσικλετών που προορίζονται για τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες χώρες, προκειμένου να αποφύγει τους δασμούς που επέβαλαν οι Βρυξέλλες ως αντίποινα στους αμερικανικούς δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Μέσω Twitter ο Τραμπ δήλωσε «έκπληκτος που η Harley Davidson ανάμεσα σε όλες τις εταιρείες είναι η πρώτη που υψώνει λευκή σημαία. Αγωνίστηκα σκληρά για αυτούς (σ.σ. την εταιρεία) και τελικά αυτοί δεν θέλουν να πληρώνουν δασμούς πουλώντας (μοτοσυκλέτες) στην Ε.Ε., η οποία μας έπληξε άσχημα στο εμπόριο, 151 δισ. δολάρια. Οι δασμοί είναι απλά πρόσχημα από μέρους της Χάρλεϊ--κάντε υπομονή!», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA