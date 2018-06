Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς έξω από εκκλησία στο Δουβλίνο - 4 τραυματίες

Πανικός επικράτησε έξω από εκκλησία στο Δουβλίνο, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου, που βρισκόταν έξω από τον ναό.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 10 το πρωί, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατευθύνθηκαν στο χώρο, αφού, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξαν τουλάχιστον 4 τραυματίες.

Ειδικότερα, ένας άνθρωπος διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Connolly στο Μπλάνκαρντσταουν, ενώ δύο άλλοι στο νοσοκομείο St James’s και ένας στο Ταλάτ.

Σημειώνεται, ότι στην εκκλησία του χωριού επρόκειτο να τελεστεί κηδεία, η οποία στη συνέχεια διακόπηκε και συνεχίστηκε μετά τη λήξη του συναγερμού.

Oι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στην περιοχή, φοβούμενες για ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας ή πράξης θρησκευτικού μίσους.

Ωστόσο, πληροφορίες δηλώνουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έχει ήδη συλληφθεί αισθάνθηκε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να τραυματίσει τους πεζούς.

Four people have been injured following a collision between a vehicle and pedestrians https://t.co/nUIzd1DWho #Dublin pic.twitter.com/T3WRGmQKna

A large number of emergency service vehicles at the scene in Clondalkin after several pedestrians were struck by a vehicle. pic.twitter.com/4EUUHHzFlc

The scene at the Immaculate Conception Church, Clondalkin where a number of people have been injured, including two critically, after being struck by a car. It is being treated as an accident by Gardai pic.twitter.com/3BObtRM2k2