Οι αγορές θα χτυπάνε τώρα το νταούλι στον κ. Τσίπρα

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Προχθές είχαμε συμφωνία. Θα μπορούσε να είναι χειρότερη αλλά σαφώς θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Πήραμε τη συμφωνία που αποφάσισαν για εμάς οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και το ΔΝΤ. Δεν διαπραγματευτήκαμε, δεν είχαμε άποψη. Απλά την πήραμε.

Θα μπορούσε λοιπόν να είναι καλύτερη εφόσον παίρναμε περισσότερα χρήματα. Μια μεγαλύτερη δόση που θα έφθανε τα 21,7 δισ. ευρώ, καθώς και τα αδιάθετα του τρίτου μνημονίου ύψους 25 δισ. ευρώ. Θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα για την αποπληρωμή του ακριβού δανείου του ΔΝΤ με επιτόκια που φθάνουν το 3,55%.

Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι χειρότερη με μόλις 3ετή επιμήκυνση αντί της 10ετής που μας έδωσαν μαζί με την 10ετή περίοδο χάριτος. Αλλά, ο κ. Τσίπρας έδωσε και το προσφυγικό, έτσι η καγκελάριος της Γερμανίας δεν θα μπορούσε παρά να δώσει εντολή στον κ. Σολτς να συναινέσει στην 10ετή επιμήκυνση.

Στις αγορές τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Πλέον οι αγορές θα βαράνε το νταούλι του κ. Τσίπρα και θα δούμε πως εμείς θα χορέψουμε στο δικό τους ρυθμό. Οι αγορές δεν θα πεισθούν εύκολα από τη συμφωνία και περιμένουν τις αναλύσεις του ΔΝΤ. Δηλαδή την έκθεση βιωσιμότητας που ετοιμάζει και η οποία όπως μας προϊδέασε η κ. Λαγκάρντ, θα δείχνει ότι το χρέος είναι προσωρινά βιώσιμο.

Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι πως θα αντιμετωπίσουμε τις αγορές. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει το μαξιλάρι ασφαλείας, αλλά αν προστρέξει η κυβέρνηση σε αυτό θα δείξει τις αδυναμίες τις και τους φόβους της. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές με επιτόκια πάνω από 3% η διαφορετικά θα πρέπει να σημαντικά κάτω του 3% η απόδοση.

Αλλά το πώς φτάσαμε στην γραβάτα είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει ακριβά ο ελληνικός λαός. Η συμμαχία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μοιράζει δυστυχώς απλόχερα τη φτώχεια. Και όπως αποδεικνύεται από το τεχνικό μνημόνιο για πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν θα έχουμε μόνο μειώσεις συντάξεων το 2019 αλλά και τα επόμενα χρόνια καθώς θα πρέπει να μηδενισθεί η προσωπική διαφορά, ενώ αποκαλύφθηκε ότι το αφορολόγητο όριο ενδεχομένως να εφαρμοσθεί έναν χρόνο νωρίτερα εάν χρειασθεί.

Το κείμενο, Technical Memorandum of Understanding Accompanying the MoU of the ESM Programme, κάνει ρητή αναφορά για επιπλέον μείωση συντάξεων άνω του 18% μετά το 2019 καθώς και την εφαρμογή κατά ένα χρόνο νωρίτερα της μείωσης του αφορολογήτου, αν το κρίνει το ΔΝΤ και αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο 650 ευρώ. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες θα υποστούν τεράστιες φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες, συνδυαστικά με τις μειώσεις επιδομάτων και συντάξεων, διαλύουν κυριολεκτικά τα νοικοκυριά. Πρώτη φορά περίπου 1 εκατ. φορολογούμενοι θα πληρώσουν φόρο καθώς βρίσκονταν κάτω από το αφορολόγητο όριο, ενώ συνταξιούχος με μηνιαία εισοδήματα 1.250 ευρώ θα χάσει συνολικά τρεις συντάξεις. Για παράδειγμα, μισθωτός ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 8.600 ευρώ ή 614 ευρώ τον μήνα σήμερα δεν πληρώνει φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Με τη μείωση του αφορολογήτου θα πληρώσει φόρο 642 ευρώ, δηλαδή θα χάσει πάνω από 1 μισθό. Από τον «εφιάλτη» του μειωμένου αφορολογήτου δεν γλιτώνουν και οι οικογένειες με παιδιά. Για μισθωτό με 4 παιδιά το αφορολόγητο όριο προσγειώνεται στα 6.595 ευρώ, από 9.545 ευρώ που είναι σήμερα. Για έναν μισθωτό με μηνιαίες αποδοχές 1.428 ευρώ, η μείωση του αφορολογήτου σημαίνει εκτίναξη του φόρου που θα κληθεί να πληρώσει στα 2.950 ευρώ, από 2.300 ευρώ σήμερα.

Όπως προαναφέρθηκε η η μείωση των συντάξεων θα συνεχιστεί και το 2020. Θα ξεκινήσουν οι μειώσεις το 2019 με κούρεμα 18% των συντάξεων και θα συνεχισθεί μέχρι τον μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Η προσωπική διαφορά, αν είναι αρνητική (σε περίπτωση που η επανυπολογισθείσα σύνταξη είναι χαμηλότερη της τρέχουσας) θα μειωθεί μέχρι του σημείου η κύρια σύνταξη, μαζί με τα οικογενειακά επιδόματα, να μειώνεται κατά 18%. Οι εναπομείνασες αρνητικές προσωπικές διαφορές θα περιορισθούν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4387», το οποίο προβλέπει ότι από 1ης Ιανουαρίου 2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.

Οσον αφορά στα αντίμετρα επαναλαμβάνεται η δέσμευση ότι εάν το ΔΝΤ, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αναθεώρησης του προγράμματος κρίνει ότι, με βάση μια διαφανή εκ των υστέρων αξιολόγηση, είναι απαραίτητη η εφαρμογή της μείωσης του αφορολογήτου εμπροσθοβαρώς, αυτό θα εφαρμοστεί. Αυτό θα συμβεί προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% το 2019, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλιστεί χωρίς επιζήμια για την ανάπτυξη μέτρα.