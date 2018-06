Trust and use -Μια... οικογενειακή startup που «ενώνει» καταναλωτές και μαγαζιά

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Ένα διαφορετικό κοινωνικό δίκτυο που φιλοδοξεί να γίνει το εργαλείο επικοινωνίας αλλά και το μέσο που θα φέρει πιο κοντά τους καταναλωτές με τους εμπόρους «παντρεύοντας» τις τάσεις των καταναλωτών με τις πρωτοβουλίες των εμπόρων, βγήκε στον «αέρα» του διαδικτύου πρόσφατα.

Πρόκειται για το trustanduse.com που έκανε πρεμιέρα στις 13 Ιουνίου και αποτελεί μια οικογενειακή... startup επιχείρηση που ετοιμάζεται εδώ και ενάμιση χρόνο από 16 άτομα. Πίσω από τη δημιουργία αυτής της φιλόδοξης πλατφόρμας είναι η οικογένεια Παπαδημητρίου, με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα και η οποία έχει δεκαετή και πλέον εμπειρία στο χώρο της προβολής και της διαφήμισης.

Κατά την πρόσφατη παρουσίαση του trust and use στους δημοσιογράφους στην Αθήνα, τονίστηκε ότι στόχος είναι η πλατφόρμα να γίνει το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο της κατανάλωσης και οτιδήποτε «περνά» μέσα από την κατανάλωση, τάσεις, επιθυμίες, τιμές, προσφορές, ευκαιρίες κ.λπ.

Όπως τόνισε η κα Βάλια Παπαδημητρίου, διευθύνουσα σύμβουλος και συνιδρύτρια του trust and use, η έως τώρα επένδυση για το «χτίσιμο» της φιλόδοξης αυτής πλατφόρμας ανέρχεται σε 350.000 ευρώ, ενώ πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτών για να κάνει τα μεγάλα ανοίγματα που φιλοδοξεί σε Ευρώπη (Αγγλία κυρίως) και Αμερική.

Η ίδια τονίζει πως πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα παγκοσμίως που χαρτογραφεί την αγορά για λογαριασμό του καταναλωτή και του παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να πλοηγηθεί εύκολα, online & offline. Η πλατφόρμα φιλτράρει την πληροφορία, οργανώνει, γκουπάρει και βρίσκει στοχευμένα αυτό που ζητά ο καταναλωτής, μέσω της ορθής κατηγοριοποίησης των υπηρεσιών και των προϊόντων του www.trustanduse.com.

Πλεονεκτήματα και ιδιότητες

Στα βασικά πλεονεκτήματα του trust and use είναι ότι παντρεύει το κοινωνικό δίκτυο με την επιβράβευση μέσω ενός συστήματος loyalty - κουπονιών τα οποία παρέχονται προς τους χρήστες - καταναλωτές με ιδιαίτερα εύκολο τρόπο. Μάλιστα, για πάνω από ένα χρόνο η πλατφόρμα trust and use δοκίμαζε αυτή την εφαρμογή μέσω ενός προγράμματος loyalty με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας.

Όπως λέει η κα Παπαδημητρίου, το trust and use τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν να προσφέρουν τα νέα μέσα, ώστε να προωθήσουν τις επιχειρήσεις/προϊόντα/υπηρεσίες τους και να προβληθούν σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Επαγγελματίες και επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στοχευμένα στο καταναλωτικό κοινό που τους ενδιαφέρει, να συνάψουν συνέργειες με άλλα μη ανταγωνιστικά δίκτυα και να συλλέξουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των καταναλωτών, να διαφημίσουν τις επιχειρήσεις τους και να επικοινωνήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού.

Μέσα από το trust and use οι καταναλωτές, έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται πριν ξεκινήσουν τις αγορές τους (νέα προϊόντα, προσφορές, εκπτώσεις), να κάνουν περιήγηση στις τοπικές αγορές και να κατηγοριοποιούν την πλοήγησή τους μέσω διαφορετικών φίλτρων αναζήτησης αλλά και με προτεραιότητα την πληροφορία από τους δικούς τους ανθρώπους.

Φιλοδοξία του trust and use είναι να γίνει μια... βιβλιοθήκη όπου οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές τους, να απολαμβάνουν προνόμια και να εξοικονομούν χρήματα.

Δηλαδή ένα social medium που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχει να προσφέρει το trust and use™, ώστε να διαφημίσουν τις επιχειρήσεις τους και να προβληθούν σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Στόχοι και συνεργασίες

Όπως είπε η κα Παπαδημητρίου, η πλατφόρμα αναπτύσσεται και ως side business καθώς δίνει την δυνατότητα σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το δικό τους σύστημα συγκέντρωσης και διαχείρισης βάσεων με εμπορικές δυνατότητες (συνδυασμός ίδιων βάσεων και διαχείριση αυτών, κουπόνια και loyalty system.

Ανάμεσα στα ατού του είναι η δυνατότητα συνεργιών μεταξύ μη ανταγωνιστικών εταιρειών απευθείας μέσω των μηχανογραφικών τους συστημάτων.

Βάσει του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συνεργασίες με ελληνικές & πολυεθνικές εταιρίες, δήμους και νομαρχίες.

· -μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, όπως Unilever, Coca-Cola, κλπ που ήδη συμμετέχουν ενεργά,

· -δήμους και νομαρχίες, όπως ο Δήμος Κηφισιάς, με στόχο να ενταχθούν οι επαγγελματίες και τα εμπορικά καταστήματα των αντίστοιχων περιοχών

· -νομαρχίες, κλαδικές ενώσεις επαγγελματιών, επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις

Τέλος, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδος αλλά και με κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία της χώρας οι οποίες θα αξιοποιήσουν την πλατφόρμα του trust and use™ με σκοπό την προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των μοντέλων επιβράβευσης των πελατών τους. Οι εν λόγω συνεργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν μετά τον Σεπτέμβριο του 2018.