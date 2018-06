Της Μαριάννας Σκυλακάκη

Ζούμε στην εποχή των big data, το ξέρουμε, το συζητάμε και ζυγίζουμε σ' αυτή τη φάση τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να χαρίζουμε καθημερινά και απλόχερα όλον αυτό τον πλούτο πληροφοριών σε κάποιους εκεί έξω. Όσο καλύτερα μας ξέρουν, βέβαια, τόσο ικανότεροι είναι να μας δώσουν αυτό που θέλουμε.

Αν είστε λοιπόν λίγο όπως εγώ και αναπολείτε τις εποχές που η καλοκαιρινή κινηματογραφική σεζόν περιλάμβανε τουλάχιστον μία ρομαντική κομεντί που προσπαθούσε να μοιάσει στο When Harry Met Sally, το Netflix αφουγκράστηκε τις επιθυμίες σας και έφτιαξε μια ταινία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας. Ο λόγος για το Set It Up, τη νέα ταινία παραγωγής του, την οποία απήλαυσα, όχι γιατί είχε κάτι καινούριο να πει, αλλά επειδή ήταν καρέ-καρέ φτιαγμένη για να την απολαύσω.

Θα αλλάξει την έβδομη τέχνη η εποχή των big data; Αναμφίβολα. Θα βάλει την ανθρώπινη δημιουργικότητα σε νέο πλαίσιο; Το θέλουμε αυτό; Δεν το θέλουμε, και αν όχι, γιατί; Να πώς μια ταινιούλα που δεν είχε τη φιλοδοξία να με βάλει σε σκέψεις κατάφερε ακριβώς αυτό!

