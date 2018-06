Οι δεσμεύσεις της Ελλάδας, όπως τις περιγράφει το Τεχνικό Μνημόνιο

Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, στον κατώτατο μισθό καθώς και μεταρρυθμίσεις στην Υγεία είναι μερικές από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε να υλοποιήσει η Ελλάδα, όπως προκύπτουν από το λεγόμενο Τεχνικό Μνημόνιο και τη συμφωνία για ελάφρυνση του χρέους που επετεύχθη στο Eurogroup.

Το κείμενο με την ονομασία «Technical Memorandum of Understanding Accompanying the MoU of the ESM Programme» με ημερομηνία 20 Ιουνίου, θέτει τόσο τους στόχους της 4ης αξιολόγησης όσο και τις δεσμεύσεις της Ελλάδας.

Η εφαρμογή των εκκρεμοτήτων θα αξιολογείται από τριμηνιαίες επισκέψεις των θεσμών, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπει ακόμα και «πάγωμα» δύο εκ των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους: της επιστροφής των κερδών από τα ομόλογα που διακρατά η ΕΚΤ και της αναστολής του αυξημένου επιτοκίου για μια παλαιότερη δόση στήριξης.

Ολόκληρο το Τεχνικό Μνημόνιο είναι διαθέσιμο εδώ.