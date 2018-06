Ο Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι \"επινοούν ιστορίες\" για τα παιδιά των μεταναστών

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς ότι διασπείρουν "πλαστές ιστορίες θλίψης και οδύνης" για τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τους μετανάστες γονείς τους οι οποίοι συνελήφθησαν στα σύνορα με το Μεξικό.

"Τα νότια σύνορά μας πρέπει να παραμείνουν ισχυρά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να κατακλυστεί η χώρα μας από παράνομους μετανάστες ενώ οι Δημοκρατικοί αφηγούνται ψεύτικες ιστορίες θλίψης και οδύνης ελπίζοντας ότι αυτό θα τους βοηθήσει στις εκλογές", έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

We must maintain a Strong Southern Border. We cannot allow our Country to be overrun by illegal immigrants as the Democrats tell their phony stories of sadness and grief, hoping it will help them in the elections. Obama and others had the same pictures, and did nothing about it!