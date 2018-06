Με νέους δασμούς 20% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ

Σε νέα απειλή για επιβολή δασμών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε -μέσω Twitter- ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου μπήκαν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Στην ανάρτησή του ο Τραμπ είπε ότι αν η Ε.Ε. δεν καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά αυτοκίνητα, τότε εκείνος θα απαντήσει με δασμούς 20% στα ευρωπαϊκά οχήματα.

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει δασμούς και εμπορικά εμπόδια στις ΗΠΑ και τις μεγάλες εταιρείες και τους εργαζομένους μας. Αν αυτοί οι δασμοί και τα εμπόδια δεν καταργηθούν σύντομα, θα επιβάλουμε άλλο ένα 20% σε δασμούς για όλα τα αυτοκίνητά τους που εισάγονται στις ΗΠΑ. Φτιάξτε τα εδώ!", ανέφερε η ανάρτηση του Ντ. Τραμπ.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!