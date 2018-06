Π. Σπίγκελ: Η συμφωνία για το ελληνικό χρέος είναι χειρότερη από εκείνη του 2012

«Είμαι αρκετά μεγάλος ώστε να θυμάμαι ότι τότε (το Νοέμβριο του 2012) το Eurogroup είχε "ορκιστεί" σε επαρκή ελάφρυνση του ελληνικού χρέους κάτω του 110% του ΑΕΠ έως το 2022», αναφέρει ο συντάκτης των Financial Times, Πίτερ Σπίγκελ, σε ανάρτησή του, επισυνάπτοντας φωτογραφία από το σχετικό σημείο εκείνης της συμφωνίας.

Μάλιστα, ο Π. Σπίγκελ σχολιάζει ότι πρόκειται για κάτι που «αξίζει να θυμόμαστε με όλα τα "αυτό-συγχαρητήρια" σήμερα το πρωί σε Αθήνα και Βρυξέλλες».

Επιπλέον, στην επόμενη ανάρτησή του υπενθυμίζει με πίνακα ότι σήμερα το χρέος της Ελλάδας βρίσκεται στο 177.8% του ΑΕΠ της, επισημαίνοντας ότι «η νέα ελάφρυνση δεν μας φέρνει πουθενά κοντά στο 110% το 2022».

