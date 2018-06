Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Λονδίνο που φέρεται να είχε βόμβα

Η βρετανική αστυνομία ενημέρωσε ότι προχώρησε στον αποκλεισμού του σιδηροδρομικού σταθμού Charing Cross στο Λονδίνο, καθώς άνδρας ισχυριζόταν ότι μεταφέρει βόμβα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας, ο άνδρας συνελήφθη.

A man claiming to have a bomb at #CharingCross station has now been arrested. We are now working to reopen the station as soon as possible would like to thank passengers and rail staff for their patience and understanding during this incident.