Βρετανία: «Συναγερμός« των Αρχών στο Λονδίνο

Αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο Μέηφερ του Λονδίνου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας έχει χάσει τη ζωή του.

Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οχήματα έκτακτης ανάγκης στο σημείο με την αστυνομία να έχει στήσει περίμετρο, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

#police Setting up a protective tent at the end of Albemarle Street, I expect the cordon will be in place for some time #Albemarle #Mayfair pic.twitter.com/hl4lHN2ST9