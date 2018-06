Μοσκοβισί: Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της - Σολτς: Πιθανή μια λύση σήμερα

Για ένα αξιόπιστο πακέτο μέτρων για το ελληνικό χρέος έκανε λόγο ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών, Πιέρ Μοσκοβισί, προσερχόμενος σήμερα στη σύνοδο του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν θα υπάρξει κούρεμα του χρέους, υπογράμμισε πως ποτέ δεν έγινε κουβέντα για κούρεμα εδώ και οκτώ χρόνια και πως η συζήτηση αφορά τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.

Σήμερα θα δοθεί ένα τέλος, υπογράμμισε προσθέτοντας ότι υπάρχει θετικό πνεύμα απ' όλες τις πλευρές. «Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε, τονίζοντας πως η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις της και τώρα είναι η σειρά των εταίρων να τηρήσουν τις δικές τους.

Ο Π. Μοσκοβισί υπενθύμισε τις «ατελείωτες» μέρες και νύχτες διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους εταίρους, αλλά και τα 450 μέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα. Όπως ανέφερε «εξαρτάται από την Ελλάδα τώρα να αναλάβει τις ευθύνες της».

#Eurogroup just started.

Ministers will discuss the end of #Greece programme and prepare the Euro Summit next week #EMU @mariofcenteno