Μ. Σεντένο: Σήμερα μπορεί να σημάνει μία νέα φάση για την Ελλάδα και το ευρώ

«Σήμερα είναι η ιδανική ημέρα για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια του Eurogroup. Μπορεί να σημάνει μία νέα φάση για την Ελλάδα και το ευρώ», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο στους δημοσιογράφους πριν από την σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο.

Today is a perfect day to celebrate the 20year anniversary of the #Eurogroup. It can mark a new phase for Greece and for the euro. Speaking to the media ahead of the @ESM_Press Board of Governors. pic.twitter.com/r6dZEB3DLl