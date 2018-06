ΔΝΤ: Ενέκρινε το Μνημόνιο 50 δισ. δολαρίων για την Αργεντινή

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το πρόγραμμα στήριξης της Αργεντινής, ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ και διάρκειας τριών ετών.

Όπως ανακοίνωσε το Ταμείο, η πρώτη δόση, ύψους 15 δισ. δολαρίων, είναι άμεσα διαθέσιμη για εκταμίευση. Τα υπόλοιπα 35 δισ. δολάρια θα δύναται να αποδεσμευθούν τμηματικά σε βάθος χρόνου, με βάση τριμηνιαίες αξιολογήσεις.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Ταμείο, το Μπουένος Άιρες έχει διαμηνύσει πως θα αντιμετωπίσει τα 35 δισ. δολάρια ως προληπτική βοήθεια, που σημαίνει ότι θα αντλήσουν τα χρήματα εάν το κρίνουν απαραίτητα.

