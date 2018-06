Λονδίνο: Έκρηξη «μικρής έκτασης» σε σταθμό του μετρό- Ελαφρά τραυματίες

Μια "μικρή έκρηξη" σημειώθηκε απόψε στον σταθμό Σάουθγκεϊτ του μετρό, στο βόρειο Λονδίνο και η βρετανική αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή αυτή.

Η αστυνομία έχει κλείσει τον σταθμό και ανακοίνωσε ότι ερευνάται ένα "ύποπτο δέμα" που βρέθηκε στην περιοχή. Περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη, δεν είχαν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

"Οι έρευνες συνεχίζονται για να καθοριστεί η αιτία της μικρής έκρηξης", ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν εξάλλου μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ότι τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους ενώ σε άλλους δόθηκαν οδηγίες να παραμείνουν μέσα στα εστιατόρια και τα καταστήματα που βρίσκονται κοντά στον σταθμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, ένας "μικρός αριθμός" ανθρώπων δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου μετά την έκρηξη αυτή, τα αίτια της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

We remain at Southgate Tube station in London following a reported minor explosion. A small number of people have been treated at the scene by @Ldn_Ambulance.



No serious injuries reported and enquiries continue. Continue to follow @BTP and @metpoliceuk.