Επιμένει ο Τραμπ: Όταν συλλαμβάνονται παράτυποι μετανάστες να χωρίζονται από τα παιδιά τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε εκ νέου σήμερα την άκρως αμφιλεγόμενη πολιτική του χωρισμού των οικογενειών μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι είναι η μοναδική πιθανή επιλογή προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παράτυπη μετανάστευση.

«Δεν θέλω τα παιδιά να χωρίζονται από τους γονείς τους» υπογράμμισε, προτού προσθέσει:

«Όταν (όμως) συλλαμβάνετε τους γονείς που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι… πρέπει να χωρίσετε τα παιδιά» από τους γονείς.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε στην ανάγκη να δοθεί μάχη εναντίον των διακινητών που «περιφρονούν το σύστημα», κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι είναι συνεργοί τους.

«Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να ξεχύνονται στη χώρα μας» σημείωσε. «Θέλουμε να έρθουν ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία και εμείς θέλουμε, εν τέλει, ένα σύστημα που τους αξίζει» συνέχισε ο ίδιος.

«Εκείνοι που αιτούνται να τους χορηγηθεί άσυλο μέσω της νόμιμης οδού δεν αντιμετωπίζουν διώξεις. Τα "ΜΜΕ των ψευδών ειδήσεων" δεν μιλάνε ποτέ για αυτό. Βοηθούν τους διακινητές… όπως κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει» συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Εξάλλου, όπως επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε εκ νέου τους Δημοκρατικούς ότι ευθύνονται για την κρίση, καθώς εμποδίζουν κάθε μεταρρύθμιση για τη μετανάστευση στο Κογκρέσο.

I want to take a moment to address the current illegal immigration crisis on the Southern Border...it has been going on for many, many decades... pic.twitter.com/1F7EK9Ef88