Αμερικάνικη πρεσβεία: Κίνητρο στους αναρχικούς για πράξεις βίας η άδεια στον Κουφοντίνα

Με ένα tweet καταδίκασε και η αμερικάνικη πρεσβεία τη νέα 48ωρη άδεια που δόθηκε στο πρώην μέλος της 17 Νοέμβρη, Δημήτρη Κουφοντίνα.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρίτη άδεια που δόθηκε σε έναν καταδικασμένο τρομοκράτη και δολοφόνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση και συνεχίζει: «Αποτελεί ντροπή και αδικία απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων του αλλά και κίνητρο για τους αναρχικούς υποστηρικτές του να προβούν σε πράξεις βίας και καταστροφής στο όνομά του».

We thoroughly condemn this third furlough granted to a convicted terrorist and murderer. It’s a shameful injustice to his many victims’ families and a further incentive for his anarchist followers to commit violent and destructive acts in his name. https://t.co/lKkdcc7FmH