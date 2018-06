Ντ. Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν «καταυλισμός μεταναστών» σαν την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ δεν θα μετατραπούν σε «καταυλισμό μεταναστών» δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας για μία ακόμη φορά το παράδειγμα της Ευρώπης προκειμένου να υπερασπιστεί την πολιτική του, εκείνη της «μηδενικής ανοχής».

Παράλληλα, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι δεν προσέρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν τη μεταρρύθμισης της νομοθεσίας για το μεταναστευτικό.

«Οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν καταυλισμός προσφύγων» σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, στην έναρξη της ομιλίας του στο Εθνικό Συμβούλιο Διαστήματος στον Λευκό Οίκο.

«Ούτε θα γίνουν κέντρο κράτησης προσφύγων- αυτό δεν θα συμβεί» πρόσθεσε ο μεγιστάνας.

«Εάν βλέπετε αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, εάν βλέπετε αυτό που συμβαίνει αλλού, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό στις ΗΠΑ. Όχι υπό τη διακυβέρνησή μου».

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε την «θλιβερή» κατάσταση των παιδιών που χωρίζονται από τους γονείς τους, παράτυπους μετανάστες, στα σύνορα, ενώ χαρακτήρισε αυτόν τον χωρισμό σκληρό και φρικτό. Θα μπορούσε, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διευθετηθεί «σύντομα», εάν το Κογκρέσο ψήφιζε ένα νομοσχέδιο για τη μετανάστευση.

«Ο γερμανικός λαός στρέφεται εναντίον της Μέρκελ λόγω μεταναστευτικού»

Λίγο νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος είχε «παρεμβεί» στην πολιτική κρίση στη Γερμανία υποστηρίζοντας πως οι Γερμανοί στρέφονται εναντίον της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ εξαιτίας του μεταναστευτικού ζητήματος.

«Ο γερμανικός λαός στρέφεται εναντίον των ηγετών του ενώ η μετανάστευση κλονίζει τον ήδη εύθραυστο συνασπισμό του Βερολίνου. Η εγκληματικότητα στη Γερμανία βρίσκεται σε μεγάλη άνοδο. Μεγάλο λάθος σε όλη την Ευρώπη το γεγονός ότι αφήνονται να μπουν εκατομμύρια άνθρωποι που τόσο έντονα και βίαια αλλάζουν την κουλτούρα τους!», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!