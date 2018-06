Μέλος του Ρουβίκωνα: Εκπαιδεύτηκα στα όπλα και έλαβα μέρος σε επιχειρήσεις στη Συρία

Τις εμπειρίες του από τη Ράκα της Συρίας, όπου πολέμησε κατά του Ισλαμικού Κράτους, καταγράφει αναρχικός, ο οποίος δηλώνει μέλος του Ρουβίκωνα.

Στο ντοκιμαντέρ “Belkî Sibê (Maybe Tomorrow): A Journey Through War and Revolution” των Alexis Daloumis and the Shadow Crew, ο Νίκος Ματαράγκας σημειώνει - σε ένα μισογκρεμισμένο κτίριο, έχοντας δίπλα του ένα Καλάσνικοφ- «έχω πάρει μέρος σε 10 επιχειρήσεις στη Ράκα. Έχω έρθει ατομικά, όχι με απόφαση της ομάδας, ο Ρουβίκωνας το γνωρίζει με στήριξε, είμαι μέλος του Ρουβικώνα, αλλά δεν έχω έρθει με απόφαση της ομάδας», προσθέτει ο ίδιος.

Όπως εξηγεί, έκανε ένα μήνα βασική εκπαίδευση στα όπλα και «μετά πήγα μέτωπο, στο διεθνές τάγμα (International Freedom Battalion) δυστυχώς σε αυτές τις επιχειρήσεις χάσαμε κάποιους ανθρώπους. Όπως ανέφερε το γεγονός αυτό τον στιγμάτισε, αλλά αυτές οι απώλειες των πείσμωσαν».

Παράλληλα, αναφέρει πως προέρχεται από οικογένεια κομμουνιστών και για το λόγο αυτό από μικρός είχε μυηθεί στο κομμάτι της πολιτικής κουλτούρας του κόμματος και είχε διδαχθεί από τη μητέρα του να μην είναι «ρουφιάνος γιατί είναι κακό πράμα». Είχα πάντα, σημειώνει ο 44χρονος, άρνηση προς την εξουσία, από μικρός δήλωνα αναρχικός.