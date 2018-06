Ε. Τσακαλώτος: Βάρβαρος είναι αυτός που νομίζει ότι οι παραδόσεις του είναι και νόμοι των άλλων

Επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με την τραγική οικονομική κατάσταση των γειτόνων μας επικαλέστηκε ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ώστε να υπερασπιστή την συμφωνία Τσίπρα- Ζάεφ. Ο κ. Τσακαλώτος ουσιαστικά υπαινίχθηκε ότι τα Σκόπια είναι σε τέτοια τραγική οικονομική κατάσταση που η χώρα μας δεν μπορεί να απειληθεί. «Ξέρουμε κάτι για τη ΦΥΡΟΜ και τη Βόρεια Μακεδονία; Τι είναι το κατά κεφαλήν εισόδημά τους 4.600 ευρώ κατά κεφαλήν εισόδημα όταν δικό μας είναι 4 φορές παραπάνω; Δέκα δις το ΑΕΠ τους, πολύ λιγότερο από το μαξιλάρι που θα προσπαθήσουμε να έχουμε 21 Ιουνίου Γι’ αυτή τη χώρα μιλάμε», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ νωρίτερα έμπλεξε τους Βρετανούς, τους Σκωτσέζους και τους… Αρχαίους Έλληνες.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Υπουργός Οικονομικών επέλεξε να μιλήσει στα Αγγλικά, «μεταφέροντας» στη Βουλή ποίημα του Βρετανού William Blake. «What Should They Know of England Who Only England Know», είπε και προχώρησε στη σχετική μετάφραση: «τι ξέρουν αυτοί για την Αγγλία; Μόνο την Αγγλία ξέρουν». Η τραγωδία, συνέχισε ο Ε. Τσακαλώτος, είναι ότι οι σύγχρονοι Βρετανοί ξέχασαν αυτό το στίχο γι’ αυτό νομίζουν ότι με τη Βασίλισσα Ελισάβετ την πρώτη και ένα παγκόσμιο κύπελλο μπορούν αντιμετωπίσουν το μέλλον του Brexit.

Σύμφωνα όμως με τον Υπουργό ξέχασαν τον Μπέρναρ Σο που είπε ότι βάρβαρος είναι αυτός που νομίζει ότι οι παραδόσεις νησιού του και της ζούγκλας είναι και νόμοι των άλλων. Προσέθεσε, με νόημα, ότι οι Σκωτσέζοι έχουν ξεχάσει τη θεωρία των συναισθημάτων.

Κατόπιν τούτων, ο ΥΠΟΙΚ κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «θέλουμε μια λύση που σέβεται τις αξίες του άλλου».

Αλέξανδρος Διαμάντης

Φωτογραφία: Intimenews