Το «trading» δίνει μαθήματα ζωής - Μέρος δεύτερο

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου

Ενα από τα πλέον συνηθισμένα λάθη στον χώρο του «trading», αλλά και γενικότερα στη ζωή μας, είναι η μη χρησιμοποίηση «stop-loss», δηλαδή η αδυναμία να σταματήσουμε κάτι που μας προκαλεί ζημιά. Είτε αυτό είναι μια επιχειρηματική κίνηση, μια δραστηριότητα, μια σχέση, μια δέσμευση. Πολλές φορές ο επενδυτής εισέρχεται σε ένα «trading», το οποίο αποδεικνύεται λανθασμένο και ζημιογόνο, αλλά αρνείται να αποδεχθεί πως έχει κάνει λάθος, ελπίζει πως η τάση θα αντιστραφεί και υπομένει την έννοια της ζημιάς, με καταστροφικά συνήθως αποτελέσματα. Η ταχεία εκτίμηση της λανθασμένης θέσης και τα αυστηρά προκαθορισμένα ποσοτικά κριτήριά της αποτελούν την ασφαλέστερη μέθοδο αποφυγής της καταστροφής. Ακόμα και ο καλύτερος «trader» ή ο καλύτερος επιχειρηματίας έχει τις κακές του στιγμές και τις λανθασμένες πρωτοβουλίες. Οσο πιο γρήγορα και σχεδόν αυτοματοποιημένα συνειδητοποιήσει το λάθος του τόσο το καλύτερο γι' αυτόν. Η ανεκτικότητα στον πόνο και στη ζημία είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνορθόδοξης διαπαιδαγώγησης, όπως και η αποστροφή προς το κέρδος που αποκτάται με κόπο. Ετσι το πιο συνηθισμένο για τον Ελληνα trader είναι να ρευστοποιεί γρήγορα το κέρδος του, αλλά να αφήνει τη ζημιά του να μεγιστοποιείται.

Το «υπερεγώ» αποτελεί μία από τις πλέον συνηθισμένες αιτίες αποτυχημένων συμπεριφορών και «trades». Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να έχουν πάντα δίκιο και αυτό να γίνεται αποδεκτό από όλους. Ομως στις αγορές είμαστε για το αποτέλεσμα και για το κέρδος. Το να προσπαθούμε να αποδείξουμε πως η αγορά κάνει λάθος και πως εμείς έχουμε κάνει τη σωστή επιλογή είναι άλογο, καθώς ακόμα και να έχει λάθος η αγορά, το μέγεθος των κεφαλαίων που διακινεί θα συνθλίψει την αντίθετη κίνηση. Καλό είναι να θυμηθούμε κάποιες χαρακτηριστικές εκφράσεις. Η μία είναι ανώνυμου trader, που λέει «The trend is your friend, until the end, when it bends», η δεύτερη είναι του Τζίμι Ντιν που λέει «I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination», η τρίτη και η τέταρτη είναι του Τζον Μέιναρντ Kέινς: «Markets can remain irrational a lot longer than you and I can remain solvent» και «When my information changes, I alter my conclusions».

Η πορεία στις αγορές είναι μοναχική, με σκοπό το ατομικό κέρδος και όχι τις επευφημίες των τρίτων.

* Αναδημοσίευση από τον «Φιλελεύθερο» της Τρίτης 12 Ιουνίου 2018.