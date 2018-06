Ο ESM ενέκρινε την εκταμίευση του ενός δισ. ευρώ

Την έγκριση της εκταμίευσης 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανσιμός Σταθερότητας.

Πρόκειται για την υποδόση της τρίτης αξιολόγησης που ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2018. Η εκταμίευση εγκρίθηκε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως ορίστηκε στο μνημόνιο συμφωνίας της 22ης Μαρτίου 2018.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά στην αποπληρωμή των καθυστερημένων οφειλών της προς τον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Αν η Ελλάδα διατηρήσει με αποφασιστικότητα τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων και εφαρμόσει τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την τρέχουσα τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος του ESM και ότι η Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη έξοδο τον Αύγουστο, όπως είχε προγραμματιστεί», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Μάριο Σεντένο, πρόεδρος του Eurogroup, σημείωσε πως η Ελλάδα συνεχίζει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και γι 'αυτό εγκρίθηκε η εκταμίευση της δόσης. Όπως τόνισε, η σημερινή απόφαση του ESM είναι ένας «καλός οιωνός» για το Eurogroup της επόμενης εβδομάδας.

#Greece continues to deliver on commitments.

Another milestone completed in arrears clearance allows the @ESM_Press to disburse the pending €1bn. Today’s ESM board decision is a good omen for the discussions on program exit in next week’s #Eurogroup pic.twitter.com/YLdU5Jvq2g