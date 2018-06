B. Ντομπρόβσκις: Mεταμνημονιακή επιτήρηση για να μείνει σε μεταρρυθμιστική τροχιά η Ελλάδα

Τη σημασία της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και της επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% ως το 2022 τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, μιλώντας στο φετινό συνέδριο του Economist στο Λαγονήσι.

Ειδικότερα, ο Β. Ντομπρόβσκις περιγράφοντας τα επόμενα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος αναφέρθηκε στα τρία κρίσιμα στοιχεία: την πετυχημένη ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, τη συμφωνία στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους τα οποία θα είναι «εμπροσθοβαρή μέτρα για να εξασφαλιστεί η σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές» και τη συμφωνία για το μεταμνημονιακό πλαίσιο, καθώς η χώρα «πρέπει να μείνει σε μεταρρυθμιστική τροχιά».

Ανέφερε ακόμα ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει στο στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022, ενώ μετά το ποσοστό θα μειωθεί σε τουλάχιστον 2%, καθώς «δεδομένου του χρέους το περιθώριο για κινήσεις είναι περιορισμένο».

Three crucial elements for a successful completion of the programme in #Greece:

i. succesful completion of the 4th review

ii. agreement on debt measures, including upfront debt measures

iii. agreement on the post-programme framework #EconRoundtableGR pic.twitter.com/OUCSRbxb7I