Βορειομακεδονικός ή Νοτιομακεδονικός χαλβάς;

Του Γιώργου Φιντικάκη

Στον αέρα βρίσκεται η τύχη της ονομασίας του μακεδονικού χαλβά, της κόκκινης πιπεριάς Φλωρίνης, του κρασιού Νάουσα και δεκάδων άλλων εμπορικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης, που παράγονται στη Μακεδονία.

Κι αυτό καθώς με βάση τη συμφωνία που μοιράστηκε χθες στα κόμματα της Βουλής, το μέλλον της ονομασίας για κάθε εμπορικό σήμα και επωνυμία προϊόντος, θα ξεκινήσει να συζητά το 2019 μια κοινή επιτροπή ειδικών από Αθήνα και Σκόπια, προκειμένου να καταλήξει σε αποδεκτή λύση εντός τριών ετών.

Σαν μια από τις πολλές γκρίζες ζώνες της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, η τύχη της εμπορικής ονομασίας των προϊόντων που παράγονται στις δύο χώρες, θα κινείται στη σφαίρα της αβεβαιότητας για τουλάχιστον έως και το 2022.

Τότε υπολογίζεται με βάση το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχουν καταλήξει οι δύο πλευρές γύρω από το τι ακριβώς θα ισχύσει με την εμπορική ονομασία όλων των προϊόντων, των εμπορικών ονομασιών, σημάτων και επωνυμιών, που παράγονται σε Ελλάδα και Σκόπια.

Εφόσον οι δύο επιχειρηματικές κοινότητες τα βρουν, τότε οι Σκοπιανοί που ούτως ή άλλως καπηλεύονται σήμερα τα εμπορικά σήματα δεκάδων ελληνικών προϊόντων προέλευσης Μακεδονίας, θα πρέπει να βαπτίσουν το μακεδονικό χαλβά σε..."βορειομακεδονικό", και τις μακεδονικές πιπεριές σε "βορειομακεδονικές".

Τουλάχιστον αυτό αναγράφει το κείμενο. Στην πραγματικότητα ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα συμβεί. Και όπως υπάρχει πολύ πιθανός κίνδυνος όλος ο υπόλοιπος κόσμος να αποκαλεί τους Σκοπιανούς "Macedonias" σκέτα, και όχι “Macedonians/ Citizens of the Republic of North Macedonia”, έτσι είναι πολύ πιθανό, τα σκοπιανά προϊόντα να αποκαλούνται απλώς "macedonians".

Στο σχετικό πάντως σημείο του κειμένου που μοιράστηκε χθες στα κόμματα της Βουλής (άρθρο 1 παράγραφος 3θ), προκύπτει το εξής : Του χρόνου θα συσταθεί μια κοινή επιτροπή ειδικών, με αντικείμενο εντός τριών ετών, να έχει καταλήξει σε "αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέματα που πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες (commercioal names), τα εμπορικά σήματα, και τις επωνυμίες (trademarks, και brand names) και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές και διεθνές επίπεδο".

Στην πράξη δηλαδή, η επίλυση του θέματος θα σέρνεται για χρόνια, και θα υπόκειται σε πιέσεις από αμφότερες τις επιχειρηματικές κοινότητες, με μόνη θετική για την Ελλάδα ρήτρα, ότι "τίποτα στο άρθρο 1 (3) (θ), δεν θα επηρεάσει την παρούσα εμπορική χρήση, μέχρις ότου εξευρεθεί αμοιβαία συμφωνία, όπως προβλέπεται σε αυτό το υπό-τμήμα".

Τα παραπάνω δεν παρέχουν διαβεβαιώσεις ότι τα προϊόντα της γείτονος θα μετονομαστούν σε "βορειομακεδονιτικα". Στελέχη βορειοελλαδίτικων φορέων και επιχειρήσεων, φέρνουν ως παράδειγμα το “ξινόμαυρο”, ένα κρασί με προέλευση τη Μακεδονία. "Στο εξής πως θα ονομάζεται ; Ελληνικό ξινόμαυρο ή Βορειομακεδονικό ξινόμαυρο ; Σε ποιαν από τις δύο Μακεδονίες θα αναγράφει η φιάλη ότι παράγεται ; Στην ελληνική ή στη Βόρεια Μακεδονία ;", είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτουν άνθρωποι μεγάλης οινοπαραγωγικής εταιρείας με ισχυρή παρουσία στη Β.Ελλάδα.

Ούτως ή άλλως η χειραγώγηση και η καπηλεία εμπορικών επωνυμιών είναι μια πρακτική που χρόνια τώρα χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί. Το ερώτημα είναι αυτή η συμφωνία θα καταφέρει να τα επιλύσει ή θα ισχύσει ακριβώς το ίδιο και στη περίπτωση του ονόματος "Severna Makedonjia", που εξαφανίσθηκε από το τελικό κείμενο της συμφωνίας παρά το γεγονός πως το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου στο non paper που είχε εκδώσει προχθές, το ανέφερε μεταξύ των κερδών που αποκομίζει η ελληνική πλευρά.

Το ερώτημα δηλαδή είναι αν θα εφαρμοσθεί και για τα προϊόντα, αυτό που υποστήριξε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στην ΕΡΤ. "Δεν είναι αμετάφραστο το Severna Makedonjia" αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε χώρας το πως θα αποκαλείται", είπε ο κ. Τσίπρας. Στην πράξη αυτό αποτελεί προσαρμογή μιας παλαιάς θέσεως των Σκοπίων, που ισχυρίζονταν ότι "εμείς θα ονομαζόμαστε όπως θέλουμε, και εσείς μπορείτε να μας ονομάζετε όπως θέλετε".

Βασικός επομένως κίνδυνος είναι να έχουμε μια "Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας", αλλά όλος ο κόσμος να λέει πως κατοικείται από Μακεδόνες. Και προϊόντα που θα παράγονται στη "Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας", αλλά στις διεθνείς αγορές να αποκαλούνται μακεδονικά. Τελεία.