Ντ. Τραμπ: Η συνάντηση με τον Κιμ απέτρεψε μια πυρηνική καταστροφή

Η συνάντησή μου στη Σιγκαπούρη με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν την Τρίτη συνέβαλε στο να αποφευχθεί «μια πυρηνική καταστροφή», έγραψε με εμφανή ικανοποίηση στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο κόσμος έκανε ένα μεγάλο βήμα πίσω από μια δυνητική πυρηνική καταστροφή! Όχι πια εκτοξεύσεις πυραύλων, ούτε δοκιμές πυρηνικών όπλων! Οι όμηροι επέστρεψαν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Ευχαριστώ πρόεδρε Κιμ, η ημέρα μας μαζί ήταν ιστορική!», έγραψε ο Τραμπ.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!