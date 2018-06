Θριαμβολογεί για γλώσσα και εθνικότητα ο Ζ. Ζάεφ

Πλαισιωμένος από όλα τα μέλη της κυβέρνησής του και σε σχεδόν πανηγυρικούς τόνους ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ κατά το χθεσινοβραδινό του διάγγελμα έκανε λόγο για μια ιστορική λύση με μια συμφωνία που ενισχύει την μακεδονική ταυτότητα.



Μάλιστα, χαρακτήρισε τα κέρδη της χώρας του «ανεκτίμητα« και εξήγησε ότι αυτά συνίστανται σε «μια ενισχυμένη ταυτότητα και εγγύηση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το μέλλον των πολιτών μας», επισημαίνοντας ακόμα ότι «η συμφωνία προβλέπει την επικύρωση της μακεδονικής γλώσσας στα Ηνωμένα Έθνη».

Αναλυτικά στο διάγγελμά του ο Ζόραν Ζάεφ τόνισε τα εξής:



«Αξιότιμοι πολίτες της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”, σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είμαι γεμάτος από ένα αίσθημα ειλικρινούς και εδραιωμένης ελπίδας για το μέλλον μας, για το μέλλον των πολιτών μας, των σημερινών αλλά και για των μελλοντικών γενιών. Αυτό το μέλλον σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, μπορούμε να το δούμε στον ορίζοντα: Στην κοινότητα των χωρών της ΕΕ, ισότιμοι μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.



Αναφέρομαι σ εκείνη την ελπίδα και αισιοδοξία που μας λέει ότι έρχονται καλύτεροι καιροί για τη “Μακεδονία”. Αισιοδοξία που μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε να κινούμαστε, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, διότι η ευκαιρία είναι εδώ και πρέπει να αξιοποιηθεί. Με τόλμη και γενναιότητα. Αυτό είναι πατριωτισμός. Τολμήσαμε επειδή δεν αδιαφορούσαμε, επειδή δεν θέλουμε ήττες. Θέλουμε νίκες. Εμείς επιλέξαμε το μέλλον, γι’ αυτό έχουμε επιτυχία και φθάσαμε εδώ σήμερα.



Αξιότιμοι συμπολίτες μου, έχουμε μια ιστορική και αιώνια λύση. Λύνοντας τη διένεξη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”, οικοδομούμε τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών. Φιλία η οποία ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερη. Έχουμε στα χέρια μας το κλειδί για το άνοιγμα της ευρωπαϊκής προοπτικής, για οικονομική ανάπτυξη και για καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Προοπτική και θέση στην κοινότητα των ευρωπαϊκών λαών, για την καλύτερη δυνατή προστασία της αξιοπρέπειας, της ταυτότητας και του μέλλοντος των πολιτών της “Μακεδονίας”.



Λύνουμε μία διένεξη 2,5 δεκαετιών για να βγάλουμε τη χώρα μας από τον κλοιό της απομόνωσης. Λύνουμε μία 25ετή διένεξη που τραβούσε την χώρα προς τα κάτω. Όταν όλοι νόμιζαν πως δεν υπάρχει διέξοδος, εμείς τολμήσαμε. Προχωράμε προς τα εμπρός. Με τη λύση ενδυναμώνουμε τη “μακεδονική” ταυτότητα. “Μακεδονική” γλώσσα, “μακεδονικός” λαός, “Μακεδόνας”, “Μακεδόνισσα”, προστατευμένα και ενδυναμωμένα μια για πάντα. Στεκόμαστε όρθιοι μπροστά σε αυτούς που μας κάνουν υπερήφανους, μπροστά στους Κύριλλο και Μεθόδιο, Κλήμη και Ναούμ, Κρστε Πέτκοφ Μισίρκοφ, μπροστά στον Γκότσε Ντέλτσεφ, μπροστά στον Μπλάζε Κόνεφσκι, τον Κότσο Ράτσιν.



Δεν θα υπάρχει πια FYROM. Δεν θα υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες που αποφεύγουν τη “μακεδονική” γλώσσα. Λύνουμε αιώνιο ζήτημα… Με αυτή την συμφωνία θα επιβεβαιωθεί και θα ενδυναμωθεί η “μακεδονική” εθνική και πολιτιστική ταυτότητα μια για πάντα. Το όφελός μας είναι ανεκτίμητο: Ενδυναμωμένη ταυτότητα και εγγυήσεις για ασφάλεια, σταθερότητα και μέλλον ευημερίας για τους πολίτες μας.



Το μερίδιό μας στον συμβιβασμό είναι ο ορισμός ακριβούς “μακεδονικής” ονομασίας για τη χώρα μας, όνομα το οποίο είναι αξιοπρεπές και γεωγραφικά ακριβές: “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας”, μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες. Το όνομα προβλέπεται να είναι για καθολική χρήση και θα καθοριστεί με μια τροποποίηση του Συντάγματος.



Η συμφωνία προβλέπει επιβεβαίωση της “μακεδονικής” γλώσσας στα Ηνωμένα Έθνη: “μακεδονική” / “Macedonian”, δίχως υποσημειώσεις. Η υπηκοότητα είναι “μακεδονική” / πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας ή στα αγγλικά “Macedonian” / citizens of the Republic of North Macedonia.



Η συμφωνία θα παρουσιαστεί ενώπιον όλων των πολιτικών παραγόντων της χώρας και μετά την υπογραφή της από τους εκπροσώπους των δύο κυβερνήσεων ακολουθεί η κύρωσή της στο κοινοβούλιο. Αμέσως μετά την κύρωση η Ελληνική Δημοκρατία θα στείλει επιστολή προς τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, δια της οποίας θα τον ενημερώσει ότι μεταξύ των δύο χωρών δεν υπάρχει πλέον διένεξη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ώστε η “Μακεδονία” να λάβει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ.



Επίσης, η Ελληνική Δημοκρατία θα στείλει επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δια της οποίας θα τον ενημερώσει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια και ότι προτείνουν να λάβουμε ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων.



Πιστεύουμε σθεναρά ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου θα λάβει απόφαση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη “Μακεδονία”. Πιστεύουμε σθεναρά ότι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 12 Ιουλίου στις Βρυξέλλες η “Μακεδονία” θα λάβει πρόσκληση για πλήρη ένταξη ως 30ο μέλος της Συμμαχίας.



Αξιότιμοι πολίτες, αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Σε αυτή φθάσαμε μέσω προσηλωμένης, υπεύθυνης και πατριωτικής ενασχόλησης. Διαμορφώσαμε μία ιστορική ευκαιρία για επιτυχία των πολιτών μας. Όλες οι λεπτομέρειες είναι εδώ, μπροστά στα μάτια της κοινής γνώμης, ενώ η φωνή του λαού θα είναι η τελική.



Όπως υποσχεθήκαμε, η συμφωνία εγγυάται ότι το φθινόπωρο θα διεξαχθεί δημοψήφισμα. Οι πολίτες θα αποφασίσουν για το μέλλον. Σε αυτό το δημοψήφισμα, για μας, για τους πολίτες της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”, γράφεται ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας μας».