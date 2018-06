Erga omnes… πλην Ελλάδας

Του Γιάννη Σιδέρη

Η ζωή έχει χιούμορ. Θα δικαιώσει δια της πλαγίας τον Νίκο Βούτση που έλεγε ότι το Σκοπιανό θα φέρει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Φυσικά το έλεγε με άλλο, ευθύγραμμο και επιθυμητό τρόπο: Να διασπαστεί η ΝΔ, οι ΑΝΕΛ εν ομονοία δεν θα ψήφιζαν αλλά το ΚΙΝΑΛ θα συστρατευόταν με τη κυβέρνηση και θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για ώσμωση και συνεργασία μετά τις εκλογές.

Άλλα μεν αι βουλαί Συριζαίων, άλλα το Σκοπιανό φέρνει. Η ΝΔ δεν διασπάστηκε, ούτε καν ανησύχησε. Στους ΑΝΕΛ αντί ομονοίας επήλθε μέγιστη ταραχή, καθώς βουλευτές του προσανατολίζονται στην υπερψήφιση της συμφωνίας. Είναι ενδεικτικό ότι για πρώτη φορά εδώ και 3,5 χρόνια, που ο Πάνος Καμμένος έθεσε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Όπερ αν δεν εισακουστεί και διαγράψει τους απειθαρχήσαντες βουλευτές και τα τεθεί και τυπικώς θέμα δεδηλωμένης στην κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, μάλλον ατυχείς είναι οι αναλύσεις που θεωρούν ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις ο κ. Καμμένος στηρίζει την κυβέρνηση. Το μελλοντικό προεκλογικό του αφήγημα στηρίζει.

Στο ΚΙΝΑΛ, που ο κ. Βούτσης το περίμενε συμπαγές, το Σκοπιανό φέρνει αποσχιστικές καταστάσεις. Ο Βουλευτής του Ποταμιού Σπ. Δανέλλης, πρόθυμος πάντα όπως ο αρχηγός του Σταύρος, να υπερψηφίσει όποια συμφωνία φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι ο Ποτάμι πρέπει να επανεξετάσει την συνεργασία του με τη ΔΗΣΥ σε περίπτωση που δεν υπερψηφίσει την συμφωνία για το «Μακεδονικό».

Η απάντηση ήρθε δια στόματος Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που υπενθύμισε τη λαϊκή ρήση «Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα», αφού φρόντισε βέβαια να υπενθυμίσει ότι ο βουλευτής του Ποταμιού «ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έγινε στην πορεία ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πήγε στο Ποτάμι και τώρα θέλει να γυρίσει πίσω».

Φυσικά όλα αυτά ενδεχομένως να είναι θεωρητικά για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γνωρίζουμε πότε - και αν - θα έρθει η συμφωνία στην ελληνική Βουλή. Η πρόσκληση στο ΝΑΤΟ και το άνοιγμα των κεφαλαίων της ΕΕ θα πραγματοποιηθούν με την κύρωση από το Κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ, ενώ η ένταξη στους δυο οργανισμούς μετά από την συνταγματική αναθεώρηση.

Η Ελλάδα λέει το Μαξίμου θα προχωρήσει σε επικύρωση μόνο αφού ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Όμως είναι μια διαβεβαίωση αρκετά ασαφής. Μπορεί η κοινή γνώμη και το πολιτικό σύστημα να θεωρούν δεδομένο ότι θα επικυρωθεί από τη Βουλή, η κυβέρνηση ωστόσο δεν έχει καταστήσει σαφές κάτι τέτοιο. Εν αναμονή της δημοσίευσης της συμφωνίας για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει ακριβής πρόβλεψη, αν θα επικυρωθεί από τη Βουλή, ή υπό προϋποθέσεις από την ίδια.

Στην πράξη με βάση τουλάχιστον το κυβερνητικό non paper, τα πράγματα είναι από ασαφή έως γκρίζα. Στις 11 Ιουλίου το ΝΑΤΟ θα απευθύνει πρόσκληση για ένταξη. Αν oι 28 χώρες κυρώσουν άμεσα, υποθέτουμε, την ένταξη από τα κοινοβούλιά τους, η Ελλάδα θα είναι η μόνη που δεν θα κυρώσει αναμένοντας την αλλαγή του συντάγματος. Υπάρχει το τραγελαφικό ενδεχόμενο να μας καταλογίζουν επιθετικά στο τέλος ότι… εμποδίζουμε την λειτουργία του ΝΑΤΟ!



Επίσης θα υπάρχει διπλή ονομασία μέχρι την αναθεώρηση του συντάγματος. Αν ενδιάμεσα υπάρξουν πολιτικές ανατροπές, οι μεγάλες χώρες δεν φαίνεται να έχουν διασφαλίσει και την ψήφο της αντιπολίτευσης. Πανηγύρια!

Παράλληλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που θέλουν τα Σκόπια στην Ένωση υπό τη νέα ονομασία που έχει επικυρώσει η Βουλή τους, θα τα διώξουν εάν δεν αλλάξει το Σύνταγμα; Αφελής προσμονή. Και ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι αν γίνουν επουσιώδεις θεατρινίστικες αλλαγές στο Σύνταγμα της γείτονος, δεν θα τα δεχθούν οι εταίροι, ενώ στην ουσία θα είναι παραχάραξη των ελληνικών απαιτήσεων;

Και κυρίως το πάνδημο ερώτημα: γιατί δεν περίμενε η κυβέρνηση να λάβουν σάρκα και οστά αυτές οι προϋποθέσεις εκ μέρους του γειτονικού κράτους και μετά να προχωρήσει σε υπογραφή της συμφωνίας;

Μήπως γιατί την πίεζαν Αμερικάνοι και Γερμανοί που βρήκαν την πιο υπάκουη ελληνική κυβέρνηση για να επιβάλουν τις επιθυμίες τους;

ΥΓ 1: Σίγουρα είναι αστείο στο όριο του ευτελισμού να ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι κατοχύρωσε το erga omnes, και στο non paper να διαβάζουμε:



Η συμφωνία προβλέπει πως η ιθαγένεια/υπηκοότητα στην Βόρεια Μακεδονία θα είναι Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia. Η Ελλάδα θα αναγνωρίζει την ιθαγένεια/υπηκοότητα ως «πολίτες της Severna Makedonja».



Μόνο η Ελλάδα το τελευταίο, όχι οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι ένδειξη του erga omnes και τι να αναμένουμε!



ΥΓ 2: Κατά τον πρωθυπουργό, για τη Μακεδονική γλώσσα των γειτόνων μας θα υπάρχει σαφής διατύπωση ότι ανήκει στην οικογένεια των νοτιοσλαβικών χωρών. Κλείσαμε! Σα να λέμε ότι η ελληνική γλώσσα δεν κατοχυρώνεται από την ελληνικότητά της, αλλά από το γεγονός ότι ανήκει στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών!