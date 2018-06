Συγχαρητήρια στους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ έστειλε μέσω Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ. "Χάρη σε σας το απίθανο γίνεται πιθανό" έγραψε ο Ντ. Τουσκ, προσθέτοντας ότι ελπίζει για το καλύτερο.

Sincere congratulations to PM @tsipras_eu and PM @Zoran_Zaev. I am keeping my fingers crossed. Thanks to you the impossible is becoming possible.