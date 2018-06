Πρεσβεία ΗΠΑ για τις επιθέσεις στις Ελληνοαμερικανικές Ενώσεις: Να εφαρμοστεί ο Νόμος

Στην έντονη καταδίκη των πρόσφατων επιθέσεων κατά των ελληνοαμερικανικών ενώσεων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα προχώρησε η αμερικάνικη πρεσβεία.

Μάλιστα, σε αυστηρό μήνυμα που εξέδωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τις ελληνικές αρχές να επιβάλλουν τους νόμους, να προστατέψουν τους θεσμούς και να οδηγήσουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη.

We strongly condemn the recent attacks on American educational institutions @HAU_GR in Thessaloniki and Athens. We urge our Greek law enforcement partners to protect these institutions and bring the perpetrators to justice. https://t.co/bI4hYW04PJ