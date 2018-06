Το Aquarius παραμένει εν πλω - Οι μετανάστες φοβούνται να αποβιβαστούν στην Ισπανία

Στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Ιταλίας, σε μικρή απόσταση από τα χωρικά ύδατα της Μάλτας, παραμένει το πλοίο Aquarius, το οποίο μεταφέρει 629 μετανάστες και πρόσφυγες που διασώθηκαν στα ανοικτά της Λιβύης.

«Προμήθειες θα παραδοθούν στο Aquarius σε λίγο από ιταλικό πλοίο. Το κέντρο συντονισμού στην Ρώμη «σχεδιάζει να μεταφέρει αργότερα τους διασωθέντες σε ιταλικά πλοία και στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε όλοι μαζί προς την Ισπανία», ανέφερε σήμερα η οργάνωση SOS Méditerranée.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι μετανάστες δεν επιθυμούν να μεταβούν στην Ισπανία καθώς φοβούνται πως οι ισπανικές αρχές μπορεί να τους στείλουν πίσω στην Λιβύη. Μάλιστα, χθες το απόγευμα ένας άνδρας απείλησε να πέσει από την γέφυρα του πλοίου.

Μέλη του πληρώματος του πλοίου τονίζουν ότι το ταξίδι θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

O Ιταλός υπουργός εσωτερικών και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι θεωρεί επιτυχία της ιταλικής κυβέρνησης την διάθεση που εξέφρασε η Ισπανία να δεχθεί στο λιμάνι της Βαλένθια το Aquarius.

«Όταν υψώνεις την φωνή πετυχαίνεις αποτελέσματα. Η κυβέρνηση έμεινε πάντα συμπαγής, παρά το ότι κάποιοι έκαναν λόγο για διάσταση απόψεων της Λέγκα και των Πέντε Αστέρων», είπε ο Σαλβίνι και καταφέρθηκε εναντίον των μεταναστών που φθάνουν στην χώρα του: «Οι Ιταλοί επιβαρύνονται με έξοδα εξαιτίας της στρατιάς των ψεύτικων προσφύγων. Εξετάζουμε τα ποσό των τριάντα πέντε ευρώ που ξοδεύεται ημερησίως για κάθε μετανάστη».

"Πόλεμος" Ιταλίας και Μάλτας για υποδοχή μεταναστών και επιχειρήσεις διάσωσης

Πάντως, η σφοδρή διαμάχη ανάμεσα στην Ιταλία και τη Μάλτα σχετικά με τις αποστολές διάσωσης και την υποδοχή μεταναστών συνεχίζεται.

Η Μάλτα υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έγινε στην περιοχή ευθύνης της Λιβύης όπου τον συντονισμό έχει αναλάβει το κέντρο επιχειρήσεων της Ρώμης.

Η Ιταλία εγκαλεί την εταίρο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αφήνει τους άλλους να σηκώσουν μόνοι το βάρος και απειλεί να κλείσει τα λιμάνια της.

Στη μέση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μάταια καλούσε χθες τις αρχές των δύο χωρών να παράσχουν φροντίδα στους μετανάστες.

«Μιλάμε για ανθρώπους... Η προτεραιότητα τόσο των ιταλικών όσο και των μαλτέζικων αρχών πρέπει να είναι να εξασφαλίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνέντευξη Τύπου.

UPDATE 1 #Aquarius is still on standby between #Malta and #Italy. No further instructions nor port of safety attributed. The 629 rescued people have been on board for almost two days. pic.twitter.com/pEvoTvSCpO

— SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 11 Ιουνίου 2018

Την κατάσταση ήρθε να εκτονώσει ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος πρότεινε να ελλιμενιστεί το πλοίο στην Ισπανία στο πλαίσιο «των διεθνών συμβάσεων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης», προσφέροντας ανέλπιστη ανακούφιση στον Ιταλό πρωθυπουργό Τζιουζέπε Κόντε ο οποίος πρότεινε να στείλει ταχύπλοα για να συνοδεύσουν το πλοίο ως το λιμάνι της Βαλένθια.

Las mujeres, al despertarse, rezan. 'All I have to say: thank you, God' ( Sólo puedo dar gracias a Dios). #aquarius @MSF_Sea @rne pic.twitter.com/gtlIx5mx4n

— SaraAlonsoEsparza (@SAlonsoEsparza) June 11, 2018

Το Aquarius, είναι πλοίο που μισθώνει η γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση Μεσόγειος (SOS Méditerranée) και περισυνέλεξε 629 μετανάστες κατά τη διάρκεια έξι επιχειρήσεων στα ανοικτά της Λιβύης τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Η γαλλική ΜΚΟ ανέφερε ότι ανάμεσα στους μετανάστες αυτούς είναι 123 ασυνόδευτοι ανήλικοι, 11 μικρά παιδιά και επτά έγκυες. Ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε ότι η Ιταλία έστειλε προς την κατεύθυνση του Ακουάριους δύο περιπολικά σκάφη με γιατρούς, «έτοιμους να επέμβουν για να προστατεύσουν την υγεία κάθε ανθρώπου που βρίσκεται πάνω στο Ακουάριους και μπορεί να το έχει ανάγκη».

The rescue of 2 rubber boats turned critical when one boat broke apart in the darkness, leaving over 40 people in the water. After rescuing 229 people from these boats, the #Aquarius then took 400 more people, rescued earlier by Italian navy, Italian coastguard & merchant vessels pic.twitter.com/b289C3aOly

— MSF Sea (@MSF_Sea) June 10, 2018

Επιμένει ο Σαλβίνι

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι με ανάρτησή του στο Twitter αναφέρθηκε χθες και σε ένα ακόμα πλοίο με μετανάστες, το See Watch 3.

«Το πλοίο See Watch 3, μιας γερμανικής ΜΚΟ και με σημαία Ολλανδίας, βρίσκεται στα ανοικτά των λιβυκών ακτών, εν αναμονή να επιβιβάσει, για πολλοστή φορά μετανάστες, για να τους φέρει στην Ιταλία. Η Ιταλία σταμάτησε να σκύβει το κεφάλι και να υπακούει. Αυτή την φορά υπάρχει κάποιος που λέει όχι. Κλείνουμε τα λιμάνια», έγραψε ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών.