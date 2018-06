Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Κιμ - Μεγάλη η πρόοδος, λέει ο Τραμπ

Για μια φανταστική συνάντηση, που ήταν «καλύτερη απ' ό,τι περίμενε κανείς», έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ιστορική συνάντησή του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν

«Ήταν στ' αλήθεια μια φανταστική συνάντηση», η οποία εκτυλίχθηκε «καλύτερα απ' ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί οποιοσδήποτε», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έπειτα από το γεύμα εργασίας που είχαν οι ηγέτες και κορυφαία στελέχη των κυβερνήσεων των δύο κρατών.

«Θα πάμε τώρα να υπογράψουμε» μια συμφωνία, πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση για το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού.

Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, η συμφωνία αναμένεται να αναγνωρίζει την πρόοδο των συνομιλιών και να περιέχει μια δέσμευση για συνέχιση αυτών.

Νωρίτερα, με μια χειραψία ιστορικής σημασίας ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη, όπου για πρώτη φορά που εν ενεργεία αμερικανός πρόεδρος συναντάται με τον αρχηγό του κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.

Οι Τραμπ και Κιμ βάδισαν από αντίθετες κατευθύνσεις για να βρεθούν πάνω στο κόκκινο χαλί, με φόντο σημαίες των χωρών τους εναλλάξ. Μετά τη χειραψία στάθηκαν σοβαροί μπροστά στους φωτογράφους με τα χέρια στο πλάι. Ο Τραμπ έδωσε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη στον Κιμ καθώς βάδιζαν ο ένας πλάι στον άλλο στον διάδρομο του ξενοδοχείου Capella, στο θέρετρο Σεντόσα της Σιγκαπούρης, προς τον χώρο όπου θα είχαν κατ' ιδίαν συζήτηση.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, θα ακολουθήσει η υπογραφή κοινού ανακοινωθέντος. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι θα υπογράψουν, ο Τραμπ απάντησε «θα ανακοινώσουμε σε λίγο».

Η ιδιαίτερη συνομιλία των ηγετών διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, με μόνο τους διερμηνείς παρόντες, πριν μπουν στο χώρο άλλα μέλη των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

«Θα αποκτήσουμε μια εξαίρετη σχέση, δεν έχω καμιά αμφιβολία», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε μια από τις ελάχιστες ερωτήσεις που επιτράπηκε στους δημοσιογράφους να υποβάλλουν στους ηγέτες αφού κάθισαν.

Από την πλευρά του, ο Κιμ επισήμανε ότι «οι παλιές πρακτικές και οι παλιές προκαταλήψεις ήγειραν πολλά εμπόδια, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα και βρισκόμαστε εδώ σήμερα».

Ο Κιμ επέλεξε μαύρο κοστούμι Μάο, ο Τραμπ βαθύ μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα για την ιστορική συνάντηση των δύο ηγετών, πιθανόν τη σημαντικότερη στιγμή των θητειών αμφοτέρων μέχρι σήμερα.

Οι Τραμπ και Κιμ θα έχουν γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες τους. Ο Τραμπ σχεδιάζει να κάνει μια δήλωση εντός της ημέρας, πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον στις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Καλό προίμιο για ειρήνη

Μετά τις αρχικές συζητήσεις, που διήρκησαν περίπου 40 λεπτά, οι Τραμπ και Κιμ εμφανίστηκαν περπατώντας δίπλα-δίπλα σε έναν διάδρομο του ξενοδοχείου, προτού επανέλθουν στην αίθουσα συσκέψεων, μαζί με τους ανώτερους υπαλλήλους τους.

Ο Κιμ ακούστηκε να λέει: «Νομίζω ότι όλος ο κόσμος παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο θα το σκεφτούν ως μια σκηνή από μια ταινία φαντασίας ... επιστημονικής φαντασίας».

Ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο για το πώς πάει η συνάντηση, ο Τραμπ είπε: «Πολύ καλά. Πολύ πολύ καλό. Καλή σχέση». Ο Κιμ ακούστηκε επίσης θετικός για τις προοπτικές.

«Ξεπέρασαμε κάθε είδους σκεπτικισμό και εικασίες σχετικά με αυτή τη σύνοδο κορυφής και πιστεύω ότι αυτό είναι καλό για την ειρήνη», είπε. «Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό προοίμιο για την ειρήνη».

Στόχος η πλήρης και αμετάκλητη αποπυρηνικοποίηση

«Οι συναντήσεις μεταξύ των συμβούλων και των αντιπροσώπων πάνε καλά και γρήγορα... Στο τέλος όμως αυτό δεν έχει σημασία. Θα ξέρουμε όλοι σίγουρα αν μια πραγματικά καλή συμφωνία, σε αντίθεση με αυτές του παρελθόντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter πριν από τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ.



Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!