«Πόλεμος» δηλώσεων Μέρκελ - Τραμπ μετά το ναυάγιο της G7

«Απογοητευτικά και κάπως θλιβερά», χαρακτήρισε η Καγκελάριος της Γερμανίας 'Αγγελα Μέρκελ τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της G7 και συγκεκριμένα την απόσυρση της στήριξης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο κοινό ανακοινωθέν με ανάρτηση στο Twitter, ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη θα απαντήσει με αντίμετρα στην επιβολή δασμών στα προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα. Τόνισε ωστόσο ότι η Σύνοδος δεν σηματοδοτεί το τέλος της εταιρικής σχέσης Ευρώπης - ΗΠΑ.

«Η απόσυρση με tweet είναι φυσικά απογοητευτική και επίσης κάπως θλιβερή», δήλωσε η κυρία Μέρκελ κατά την διάρκεια της συνέντευξής της αργά το βράδυ της Κυριακής στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD, εξήγησε ωστόσο ότι η κλιμάκωση των διατυπώσεων δεν βελτιώνει την κατάσταση και σημείωσε ότι η ίδια θεωρεί ότι το έγγραφο της G7 εξακολουθεί να ισχύει. Η ενέργεια του αμερικανού Προέδρου «είναι πολύ δραστική και δεν διευκολύνει την κατάσταση», δήλωσε, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να συζητά μαζί του, με πρώτη ευκαιρία την Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στις Βρυξέλλες.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε η κυρία Μέρκελ, ενίσχυσε την δική της άποψη, υπέρ μιας ενωμένης, ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Ευρώπη πρέπει να πάρει την τύχη της περισσότερο στα χέρια της και να υπερασπιστεί τις αξίες της» και τόσο η Γερμανία όσο και η ΕΕ δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στις ΗΠΑ «κάπως επιπόλαια», τόνισε η Καγκελάριος, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, παρά την πολιτική προστατευτισμού που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον. «Υπάρχουν καλοί λόγοι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την διατλαντική εταιρική σχέση», επέμεινε.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα με τα οποία η Ευρώπη σχεδιάζει να απαντήσει στην επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, η κυρία Μέρκελ αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε ο Καναδάς, ενώ διευκρίνισε ότι θα πρόκειται για κυρώσεις σύμφωνες με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. «Δεν θα επιτρέψουμε να μας καταληστεύσουν ξανά και ξανά. Αντ' αυτού, θα δράσουμε κι εμείς», δήλωσε, σε ασυνήθιστα υψηλό τόνο και, ειδικά για την απειλή του Προέδρου Τραμπ περί επιβολής δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σημείωσε ότι πρώτα θα επιχειρηθεί η αποτροπή τους και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Ευρώπη θα πρέπει να αντιδράσει με την ίδια συνοχή, όπως τώρα. «Η Ευρώπη μπορεί να είναι σημαντική μόνο όταν είναι ενωμένη», είπε η Καγκελάριος και τόνισε ότι η απάντηση στο «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι «Πρώτα η Γερμανία», αλλά «Πρώτα η Ευρώπη».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Ρωσία μπορεί να επιστρέψει στην ομάδα των ισχυρών της παγκόσμιας οικονομίας, η Άγγελα Μέρκελ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, ανέφερε ωστόσο ότι θα πρέπει προηγουμένως να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα της Ουκρανίας, ενώ ειδικά για την στάση της νέας ιταλικής κυβέρνησης στο θέμα των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Μόσχας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τελικά θα στηρίξει την ευρωπαϊκή θέση.

Κατευναστική ήταν η κυρία Μέρκελ και γενικότερα για τις σχέσεις του Βερολίνου με την Ρώμη, σημειώνοντας ότι στο περιθώριο της Συνόδου της G7στον Καναδά συναντήθηκε με τον νέο Πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε και, μεταξύ άλλων, του πρότεινε συνεργασία στον τομέα της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. «Αυτό μας βγάζει σε πρώτη φάση κάπως από την ρητορική της προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε η Καγκελάριος.

Στο μεταξύ ο αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε ένα μπαράζ από αναρτήσεις στο Twitter το πρωί της Δευτέρας, εκφράζοντας την οργή του έναντι ορισμένων από τους πιο στενούς εταίρους των ΗΠΑ στο NATO, στηλιτεύοντας ιδίως το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών της χώρας του.

Τα εμφανώς οργισμένα μηνύματα του Τραμπ ακολουθούν τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά στον Καναδά, η οποία ανέδειξε τον διχασμό μεταξύ των ηγετών των πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του πλανήτη.

«Το Δίκαιο Εμπόριο πρέπει να αποκαλείται Ηλίθιο Εμπόριο αν δεν είναι αμοιβαίο», υποστήριξε ο Τραμπ, ο οποίος έφθασε στη Σιγκαπούρη για τη σύνοδο κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Δεν είναι δίκαιο για τον λαό της Αμερικής! (Το) εμπορικό έλλειμμα (είναι) 800 δισεκατομμύρια δολάρια», συνέχισε. «Γιατί πρέπει εγώ, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, να επιτρέπω σε χώρες να συνεχίζουν να έχουν τεράστια εμπορικά πλεονάσματα, όπως έχουν για δεκαετίες, ενώ οι αγρότες μας, οι εργάτες και οι φορολογούμενοί μας πρέπει να πληρώνουν τόσο μεγάλο κι άδικο τίμημα;».

«Προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν σχεδόν όλο το κόστος του NATO - για να προστατεύουν τις ίδιες χώρες που μας κατακλέβουν στο Εμπόριο (πληρώνουν μόνο ένα κλάσμα του κόστους - και γελάνε!). Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε Πλεόνασμα 151 Δισεκατομμυρίων δολαρίων--έπρεπε να πληρώνει πολλά περισσότερα για το Στρατό!», επέμεινε.

«....Η Γερμανία δίνει το 1% (αργά) του ΑΕΠ της στο NATO, ενώ εμείς δίνουμε το 4% με ΠΟΛΥ μεγαλύτερο ΑΕΠ. Το θεωρεί κανένας λογικό αυτό; Προστατεύουμε την Ευρώπη (κάτι που είναι καλό) με μεγάλη οικονομική χασούρα, και μετά μας συντρίβουν άδικα στο Εμπόριο. Έρχεται Αλλαγή!», διεμήνυσε ο Τραμπ.

....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming!