Της Μαριάννας Σκυλακάκη

Το πρώτο βιβλίο που καταβρόχθισα φέτος το καλοκαίρι είναι και το πρώτο το οποίο θα προτείνω να προσθέσετε στην καλοκαιρινή σας λίστα. Το να πει κανείς ότι το Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, το δεύτερο βιβλίο του Yuval Noah Harari μετά το -επίσης συγκλονιστικό- Sapiens: A Brief History of Humankind, αποτελεί τροφή για σκέψη, είναι πάρα πολύ λίγο. Ο Harari ανοίγει με την πένα του ορίζοντες. Σε βάζει σε μια διαδικασία αναζήτησης γύρω από το τι είμαστε, πριν αναπτύξει τη δική του θεωρία για το τι θα γίνουμε. Ναι, στον τίτλο του βιβλίου κρύβεται η απάντησή του. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς ευχάριστη η περιπλάνηση -ας το θέσουμε έτσι, οι προβλέψεις του δεν σε κάνουν να κοιμάσαι πιο ήσυχα το βράδυ- δεν παύει όμως ούτε μια στιγμή να είναι συναρπαστική. Τα 2 βιβλία του θα τα συζητήσουμε την ερχόμενη Τρίτη στις 21:00 στο Public του Συντάγματος - περισσότερες λεπτομέρειες στη στήλη "Agenda" της Δευτέρας.

