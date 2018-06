Ευχαριστίες της Αμερικανο- Εβραϊκής Κοινότητας στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τις ευχαριστίες της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη απηύθυνε η Αμερικανό – εβραϊκή κοινότητα, με το προεδρείο της οποίας συναντήθηκε πρόσφατα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η αμερικανοεβραϊκή κοινότητα προσκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να επισκεφθεί το Παγκόσμιο Φόρουμ της που θα διεξαχθεί στο Ισραήλ.

Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής , αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο που παίζει το τρίγωνο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Thank you @kmitsotakis for meeting with @ajcaccess and @HellenicLeaders in Athens. We look forward to hearing from you at AJC Global Forum in Israel! #ThisYearInJerusalem pic.twitter.com/qDTsHGi92L