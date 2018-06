T. Ερντογάν: Οι Έλληνες έχουν καταρρεύσει, κοιτάξτε απλώς τους δρόμους τους

Για ακόμα μία φορά ο Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να επιτεθεί στους οίκους αξιολόγησης χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως παράδειγμα, προβαίνοντας σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Ειδικότερα, μιλώντας σε εκδήλωση του οικονομικού επιμελητηρίου της Άγκυρας, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε ότι «οι γείτονές μας στην Ελλάδα χρεωκόπησαν, τέλειωσαν, ωστόσο (οι οίκοι αξιολόγησης) αναβάθμισαν την πιστοληπτική τους ικανότητα».

Όπως πρόσθεσε «αυτοί οι άνθρωποι έχουν βυθιστεί, κατέρρευσαν, είναι δυνατόν να τους σώσεις αναβαθμίζοντάς τους;», ενώ προχωρώντας ακόμα παραπάνω, ο πρόεδρος Ερντογάν έφερε ως παράδειγμα τους δρόμους της χώρας. «Δείτε τους δρόμους τους και πόσο τραγικά είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Turkey's #Erdogan: Our neighbour #Greece has gone bankrupt, finished, yet they [credit rating agencies] raised its rating fourfold. These [Greece] people have sunk, collapsed, are you able to save them by raising its rating? Look at their streets & see how [terrible] they are now pic.twitter.com/gLWoqFAYni