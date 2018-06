Αφγανιστάν: Εκεχειρία με τους Ταλιμπάν ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γάνι

Ο Αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι ανακοίνωσε σήμερα προσωρινή εκεχειρία με τους Ταλιμπάν με την ευκαιρία της γιορτής Άιντ αλ Φιτρ που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού, σε μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter.

The Government of the Islamic Republic of Afghanistan announces ceasefire from the 27th of Ramadan until the fifth day of Eid-ul-Fitr following the historic ruling [Fatwa] of the Afghan Ulema.