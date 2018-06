Στην τελευταία δεκάδα του καταλόγου των φιλειρηνικών χωρών η Ρωσία

Η Ρωσία πέρυσι έπεσε κατά μία θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (Global Peace Index), με αποτέλεσμα να βρεθεί στην ομάδα των δέκα τελευταίων φιελιρηνικών χωρών του καταλόγου. Ο σχετικός κατάλογος των χωρών δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο Λονδίνο από το Ινστιτούτο Οικονομίας και Ειρήνης (The Institute for Economics and Peace).

Σύμφωνα με τον κατάλογο, η Ρωσία βρέθηκε στην 154η θέση του καταλόγου ανάμεσα στις 163 χώρες που περιλαμβάνει ο κατάλογος. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται το Νότιο Σουδάν,(161η) Αφγανιστάν (162η) η Συρία( 163η). Ως οι πιο φιλειρηνικές χώρες αξιολογούνται η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστρία. Από τις χώρες που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται στην 57η θέση , η Γαλλία στην 61η, η Κίνα στην 112η, οι ΗΠΑ στην 121η. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 79η θέση και η Κύπρος στην 62η θέση, ενώ η Τουρκία στη 149η θέση και το Ισραήλ στην 146η θέση.

Η Ουκρανία που κατείχε παλαιότερα την 154η θέση ανέβηκε κατά δύο θέσεις και βρέθηκε στην 152η θέση, με αποτέλεσμα να βρεθεί στον κατάλογο πιο ψηλά και από την Ρωσία.

Ο κατάλογος των φιλειρηνικών χωρών στοιχειοθετείται με βάση 23 διαφορετικούς δείκτες. Μεταξύ των δεικτών που χρησιμοποιούνται είναι ο αριθμός των πολέμων στις οποίες συμμετέχουν στο εσωτερικό και εξωτερικό, οι σχέσεις τους με τις γειτονικές τους χώρες, η πολιτική σταθερότητα των χωρών, οι στρατιωτικές δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ, οι εξαγωγές και εισαγωγές όπλων, ο αριθμός των απασχολουμένων στα σώματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με μερικούς δείκτες η Ρωσία παρουσίασε κάποια βελτίωση, ωστόσο γενικά η βελτίωση αυτή αποδείχθηκε ανεπαρκής ώστε να αναβαθμίσει την θέση της στον κατάλογο των φιλειρηνικών χωρών. «Αν και η Ρωσία παρουσίασε βελτίωση σε δείκτες όπως, ο αριθμός των κρατουμένων, ο αριθμός των διαδηλώσεων στις οποίες έγινε χρήση βίας, η πολιτική σταθερότητα και οι στρατιωτικές δαπάνες, επιδείνωσε την θέση της σε δείκτες που αξιολογούν την διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, την άσκηση πολιτικών διώξεων, τις εξωτερικές διενέξεις και την συνεισφορά της στις φιλειρηνικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ», αναφέρει η έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομίας και Ειρήνης.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση βίας, στην οικονομία της Ρωσίας έφθασαν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2017 σε όρους ισοδύναμους με την αγοραστική ικανότητα, κάτι που θεωρείται ο τέταρτος μεγαλύτερος ετήσιος δείκτης» αναφέρεται στην έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομίας και Ειρήνης. Υψηλότερες επιπτώσεις υπήρξαν μόνο στις ΗΠΑ (2,67 τρισεκατομμύρια δολάρια), στην Κίνα (1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια) και στην Ινδία (1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια).

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι «οι οικονομικές επιπτώσεις από την χρήση βίας στην Ρωσία αντιστοιχούσαν στο 17% του ΑΕΠ για το 2017 , σημειώνοντας αύξηση κατά 4% σε σχέση με το 2016. «Οι κατά κεφαλήν επιπτώσεις από την χρήση βίας ανήλθαν το 2017 σε 4290 δολάρια» αναφέρει η έκθεση.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης η κατάσταση στον πλανήτη σήμερα είναι λιγότερο φιλειρηνική που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία, με οικονομικές επιπτώσεις που ανέρχονται στα 14,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. « Η ένταση, οι διενέξεις και οι κρίσεις, που εμφανίσθηκαν την τελευταία δεκαετία , παραμένουν ανεπίλυτες στον κόσμο, γεγονός που οδηγεί σταδιακά στην μακροχρόνια πτώση των φιλειρηνικών διαθέσεων» αναφέρει η έκθεση Ινστιτούτου Οικονομίας και Ειρήνης, η οποία διαπιστώνει ότι στο διάστημα από το 2016 έως το 2017 , 92 χώρες υποβάθμισαν την θέση τους στον κατάλογο των φιλειρηνικών χωρών, και μόνο 72 χώρες αναβάθμισαν την θέση τους υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι το χειρότερο αποτέλεσμα των τελευταίων τεσσάρων ετών.

¨Όπως επισημαίνεται στην έκθεση των 100 σελίδων του Ινστιτούτου Οικονομίας και Ειρήνης, που ιδρύθηκε το 2007 από τον επιχειρηματία Στηβ Κιλλελέα (Steve Killelea) και έχει γραφεία στο Σίδνει, την Νέα Υόρκη και το Μεξικό, οι οικονομικές επιπτώσεις από την χρήση βίας αντιστοιχούν στο 12,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αριθμός που σημαίνει ότι αναλογούν 2000 δολάρια σε κάθε πολίτη της Γης. Ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 2% το 2017 εξαιτίας της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών που αφορούσαν τις διάφορες διενέξεις και των δαπανών που έγιναν για την εσωτερική ασφάλεια των χωρών. Μάλιστα τις μεγαλύτερες δαπάνες για την εσωτερική ασφάλεια, έκαναν η Κίνα, η Ρωσία και η Νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: Ιntime