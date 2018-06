Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Λονδίνου, με την πόλη να έχει καλυφθεί από πυκνά σύννεφα καπνού.

H φωτιά έχει ξεσπάσει σε ξενοδοχείο 12 ορόφων στο Νάιτσμπριτζ του Δυτικού Λονδίνου όπου επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα.

Το ξενοδοχείο πρόσφατα είχε υποβληθεί σε εργασίες ανακαίνισης ύψους 185 εκατ. λιρών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις των αρχών, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα.

