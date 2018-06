Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε αποθήκη σιτηρών που σημειώθηκε γύρω στις 09:30 στην περιοχή του Στρασβούργου, στις όχθες του Ρήνου. Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε "απολύτως κρίσιμη κατάσταση", σύμφωνα με τις αρχές.

Περίπου 70 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης που προκάλεσε σύννεφο καπνού και μεγάλη πυρκαγιά.

Strong footage from Snap around the Port-du-Rhin, Strasbourg explosion https://t.co/WoimJOiYbT