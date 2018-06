Κινηματογραφική καταδίωξη ενός κλεμμένου... τανκ στις ΗΠΑ

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία ή video game εκτυλίχθηκαν στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ όταν ένας στρατιώτης έκλεψε... τεθωρακισμένο όχημα κι άρχισε να τρέχει σαν τρελός αναπτύσσοντας τη μέγιστη ταχύτητα -65 χλμ/ώρα- και παραβιάζοντας κάθε κανόνα οδικής κυκλοφορίας.

Περιπολικά της αστυνομίας καταδίωκαν επί ώρα το άρμα, με τις σειρήνες τους να ουρλιάζουν, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα... Το τεθωρακισμένο δεν έχει λάστιχα για να το σταματήσουν τρυπώντας τα -όπως θα έκαναν με ένα κλασικό όχημα- και έτσι αναγκάστηκαν να το καταδιώκουν επί ώρες, μέχρι που ο στρατιώτης σταμάτησε και παραδόθηκε.

WILD CHASE: A person has been taken into custody following a police pursuit of an Armored Personnel Carrier in Richmond, Virginia. Police say the vehicle had been driven away from Fort Pickett. https://t.co/GXry7fomx9 pic.twitter.com/IwlXYJ0rCu

«Ειλικρινά μού έφερε στο νου το παιγνίδι Grand Auto Theft, όταν ένα τανκ τρέχει στη μέση της πόλης, ήταν σουρεαλιστικό», αφηγήθηκε ένας αυτόπτης μάρτυρας, στο τοπικό κανάλι WWBT.

Το τεθωρακισμένο, το οποίο δεν είχε οπλισμό, είχε κλαπεί από μια βάση της Εθνοφρουράς της Βιρτζίνια. Ο στρατιώτης που το έκλεψε το οδήγησε μέχρι το Ρίτσμοντ, την πρωτεύουσα της Πολιτείας, μέσω των μεγάλων οδικών αξόνων που οδηγούν στην πόλη, εξήγησε η τοπική αστυνομία.