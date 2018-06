We Used to Be Friends

Της Μαριάνας Σκυλακάκη

Ήταν ζήτημα χρόνου. Με τις αποκαλύψεις όσον αφορά τα προσωπικά μας δεδομένα να συνεχίζονται -μόλις χθες οι New York Times προχώρησαν στην αποκάλυψη ότι το Facebook είχε προσχωρήσει σε δεκάδες συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων με τους κατασκευαστές συσκευών smartphone και tablet την τελευταία δεκαετία- οι κολοσσοί της τεχνολογίας αντεπιτίθενται.

Κάποιοι, όπως το Facebook, επιμένουν στη στρατηγική της άρνησης, υποστηρίζοντας, όπου αυτό είναι εφικτό, ότι δεν έκαναν κάτι λάθος. Άλλοι όμως, σπεύδουν να διαχωρίσουν τη θέση τους, υιοθετώντας ένα προφίλ υπευθυνότητας και διαφάνειας που, αν και μπορεί να φαντάζει λίγο υποκριτικό, μοιάζει να ικανοποιεί περισσότερο τις τάσεις της εποχής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Apple, η οποία, στη χθεσινή ετήσια συνάντησή της με δημιουργούς λογισμικού ανακοίνωσε μια σειρά από εργαλεία που θωρακίζουν την ιδιωτικότητά μας και φροντίζουν τη «ψηφιακή υγεία» μας, βοηθώντας μας να διαχειριζόμαστε πόσο χρόνο περνάμε στις συσκευές μας.

Μπορεί η λέξη Facebook να μην αναφέρθηκε, όμως δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ποιος ήταν στο στόχαστρο της Apple. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η χθεσινή αναφορά του CEO της εταιρείας Tim Cook: «we've never been in the data business»...

