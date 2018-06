Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στο κεντρικό Λονδίνο

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) η πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Μέιφερ του κεντρικού Λονδίνου. Περίπου 60 πυροσβέστες με 8 οχήματα έφθασαν στο σημείο προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία άτομα από το φλεγόμενο κτίριο. Στους δύο παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο τρίτος χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.

Firefighters are tackling a fire at a first and second floor flat in #Mayfair https://t.co/eE6vdX4yXz pic.twitter.com/OFekcxwgdn